Мощные ночные взрывы в оккупированном Бердянске привели к пожарам в районе порта и госпиталя
Киев • УНН
В оккупированном Бердянске прогремели ночные взрывы, вызвав пожары в районе порта и госпиталя. Зафиксировано по меньшей мере три мощных попадания.
Мариупольский городской совет сообщил о серии громких взрывов, прогремевших во временно захваченном Бердянске в ночь на 5 марта. По предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере три мощных попадания, которые повлекли значительные разрушения объектов, используемых российскими оккупационными войсками для логистики и лечения личного состава. Об этом пишет УНН.
Детали
Местные жители сообщают об ощутимой ударной волне, от которой в жилых кварталах дрожали стекла, и длительной активности беспилотников в небе над городом в течение всей ночи.
Поражение стратегических объектов в порту и районе военного госпиталя
Одно из основных попаданий пришлось на территорию Бердянского морского порта, который враг использует как ключевой логистический узел для переброски техники и боеприпасов. Другой взрыв зафиксирован в непосредственной близости к военному госпиталю оккупантов, где обычно находится большое количество раненых военнослужащих РФ. Сейчас масштабы потерь живой силы и техники врага уточняются.
После ночных ударов в Бердянске вспыхнуло несколько масштабных пожаров, в частности в районе школы №9 и автовокзала.
