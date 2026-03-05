Мощные ночные взрывы в оккупированном Бердянске привели к пожарам в районе порта и госпиталя

$43.450.22
4 марта, 20:04 • 10980 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 29684 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 40235 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 47937 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 31766 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 32815 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 57301 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80988 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 68241 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69538 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Популярные новости
В Белом доме раскритиковали "бесплатную" передачу оружия Украине, но заверили - боеприпасов для войны с Ираном хватит4 марта, 19:28 • 6152 просмотра
Военные США заявили, что поразили или потопили более 20 иранских кораблейVideo4 марта, 19:50 • 5208 просмотра
Курдские войска из Ирака начали наземное наступление на Иран - СМИ4 марта, 20:42 • 5888 просмотра
Германия передала Укрзализныце первые 13 автомобилей для восстановления инфраструктуры4 марта, 21:35 • 4836 просмотра
София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, которому исполнилось бы 77Photo4 марта, 21:48 • 5812 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 27650 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 40231 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 47933 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 41869 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 41226 просмотра
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 15828 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 31362 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 37001 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 44362 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 48185 просмотра
Мощные ночные взрывы в оккупированном Бердянске привели к пожарам в районе порта и госпиталя

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В оккупированном Бердянске прогремели ночные взрывы, вызвав пожары в районе порта и госпиталя. Зафиксировано по меньшей мере три мощных попадания.

Мощные ночные взрывы в оккупированном Бердянске привели к пожарам в районе порта и госпиталя

Мариупольский городской совет сообщил о серии громких взрывов, прогремевших во временно захваченном Бердянске в ночь на 5 марта. По предварительным данным, зафиксировано по меньшей мере три мощных попадания, которые повлекли значительные разрушения объектов, используемых российскими оккупационными войсками для логистики и лечения личного состава. Об этом пишет УНН.

Детали

Местные жители сообщают об ощутимой ударной волне, от которой в жилых кварталах дрожали стекла, и длительной активности беспилотников в небе над городом в течение всей ночи.

Поражение стратегических объектов в порту и районе военного госпиталя

Одно из основных попаданий пришлось на территорию Бердянского морского порта, который враг использует как ключевой логистический узел для переброски техники и боеприпасов. Другой взрыв зафиксирован в непосредственной близости к военному госпиталю оккупантов, где обычно находится большое количество раненых военнослужащих РФ. Сейчас масштабы потерь живой силы и техники врага уточняются.

После ночных ударов в Бердянске вспыхнуло несколько масштабных пожаров, в частности в районе школы №9 и автовокзала.

Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - Андрющенко05.02.26, 09:12 • 35653 просмотра

Степан Гафтко

Бердянск
Мариуполь