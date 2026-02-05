Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - Андрющенко

$43.170.02
51.030.08
ukenru
07:22 • 158 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и РФ - Умеров
4 февраля, 21:10 • 11666 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 21706 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 17301 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 17515 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 18668 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 17816 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 14867 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13628 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20049 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
93%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе4 февраля, 21:26 • 9642 просмотра
В Сумской области введена комбинированная логистика для пассажирских поездов из-за ситуации с безопасностью – Укрзализныця4 февраля, 22:28 • 4954 просмотра
Аномальные морозы в Нью-Йорке: число жертв среди бездомных возросло до 17 человек4 февраля, 22:49 • 5358 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 12834 просмотра
РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек5 февраля, 00:59 • 6570 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 37747 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 68297 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 68715 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 107810 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 114576 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Покровск
Гуляйполе
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 13303 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 8444 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 8506 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 12283 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 10745 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сериал
Фильм
9К720 Искандер

Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - Андрющенко

Киев • УНН

 • 1760 просмотра

Зафиксирована массовая переброска российских войск с Бердянского направления через Новоазовск и ростовскую область. Перемещение включает исключительно живую силу в грузовиках без тактических маркировок.

Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - Андрющенко

За прошедшие сутки зафиксирована массовая переброска российских оккупационных войск с Бердянского направления через Новоазовск и ростовскую область на север Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Формат перемещения войск - нестандартный. россияне перебрасывают исключительно живую силу, транспорт - грузовики без тактических маркировок, движение в составе нескольких колонн. За сутки зафиксировано не менее 40 грузовиков.

Формат перемещения нестандартный, визуально нетипичный, что бросается в глаза. Выводы будут в еженедельном отчете, пока информируем и наблюдаем дальше

 - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российское руководство рассматривает замену командующего черноморским флотом адмирала сергея пинчука из-за неспособности защитить корабли от атак украинских морских дронов.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область