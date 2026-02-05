Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - Андрющенко

За прошедшие сутки зафиксирована массовая переброска российских оккупационных войск с Бердянского направления через Новоазовск и ростовскую область на север Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Формат перемещения войск - нестандартный. россияне перебрасывают исключительно живую силу, транспорт - грузовики без тактических маркировок, движение в составе нескольких колонн. За сутки зафиксировано не менее 40 грузовиков.

Формат перемещения нестандартный, визуально нетипичный, что бросается в глаза. Выводы будут в еженедельном отчете, пока информируем и наблюдаем дальше - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российское руководство рассматривает замену командующего черноморским флотом адмирала сергея пинчука из-за неспособности защитить корабли от атак украинских морских дронов.