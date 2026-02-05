Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко

$43.170.02
4 лютого, 21:10 • 11242 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 20642 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 16571 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 16834 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 18122 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 17585 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14712 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13578 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20014 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26906 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі4 лютого, 21:26 • 8944 перегляди
На Сумщині запроваджено комбіновану логістику для пасажирських поїздів через безпекову ситуацію – Укрзалізниця4 лютого, 22:28 • 4262 перегляди
Аномальні морози в Нью-Йорку: кількість жертв серед бездомних зросла до 17 осіб4 лютого, 22:49 • 4650 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 12202 перегляди
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 5846 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 37148 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 67685 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 68127 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 107225 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 114041 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білорусь
Венесуела
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 12260 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 7696 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 7804 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 11934 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 10418 перегляди
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Золото
Storm Shadow

Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Зафіксовано масове перекидання російських військ з Бердянського напрямку через Новоазовськ та ростовську область. Переміщення включає виключно живу силу у вантажівках без тактичних маркувань.

Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко

Впродовж минулої доби зафіксовано масове перекидання російських окупаційних військ з Бердянського напрямку через Новоазовськ та ростовську область на північ Донецької області. Про це повідомив в Telegram начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

Формат переміщення військ - нестандартний. росіяни перекидають виключно живу силу, транспорт - вантажівки без тактичних маркувань, рух у складі кількох колон. За добу зафіксовано щонайменше 40 вантажівок.

Формат переміщення нестандартний, візуально нетиповий, що кидається в очі. Висновки будуть у щотижневому звіті, поки інформуємо та спостерігаємо далі

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російське керівництво розглядає заміну командувача Чорноморським флотом адмірала сергія пінчука через нездатність захистити кораблі від атак українських морських дронів.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область