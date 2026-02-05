Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко
Київ • УНН
Зафіксовано масове перекидання російських військ з Бердянського напрямку через Новоазовськ та ростовську область. Переміщення включає виключно живу силу у вантажівках без тактичних маркувань.
Впродовж минулої доби зафіксовано масове перекидання російських окупаційних військ з Бердянського напрямку через Новоазовськ та ростовську область на північ Донецької області. Про це повідомив в Telegram начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
Формат переміщення військ - нестандартний. росіяни перекидають виключно живу силу, транспорт - вантажівки без тактичних маркувань, рух у складі кількох колон. За добу зафіксовано щонайменше 40 вантажівок.
Формат переміщення нестандартний, візуально нетиповий, що кидається в очі. Висновки будуть у щотижневому звіті, поки інформуємо та спостерігаємо далі
