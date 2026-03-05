Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 117 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,6 тис. дронів-камікадзе

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 10256 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 14753 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 38559 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 71844 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 44284 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 40804 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 65646 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 25327 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 48869 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 79295 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.5м/с
77%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 32884 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 49693 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04 • 49360 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 20773 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 10501 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 20924 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 49857 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 65658 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 75488 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 76084 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джорджа Мелоні
Блогери
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 5228 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 10580 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 32998 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 41083 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 56196 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Brent

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 117 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,6 тис. дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 56 перегляди

За добу відбулося 117 бойових зіткнень. Ворог застосував 4653 дрони-камікадзе та здійснив 2543 обстріли, скинув 142 керовані авіабомби.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 117 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,6 тис. дронів-камікадзе

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень. Ворог застосував 4653 дрони-камікадзе та здійснив 2543 обстріли, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 142 керовані авіабомби, застосував 4653 дрони-камікадзе та здійснив 2543 обстріли населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку наразі наступальних дій ворога не зафіксовано. 

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у бік населеного пункту Подоли. 

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у районі населеного пункту Закітне та в бік Ямполя, Платонівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки, Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 63 окупантів та 23 – поранено. Знищено одну артилерійську систему, чотири одиниці спеціальної техніки, пошкоджено три танки, дві артилерійські системи, одиницю автомобільного транспорту, засіб РЕБ та 58 укриттів ворога. Знищено або подавлено 192 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав в районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 зіткнення у районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Три боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка. 

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська, Приморського. Населені пункти Розумівка, Веселянка, Юрківка зазнали авіаударів противника.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

ЗСУ ліквідували 900 окупантів за добу - загальні втрати рф перевищили 1,27 мільйона05.03.26, 07:44 • 4708 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Гуляйполе
Краматорськ