Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 6244 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 8818 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 9950 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 12521 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 20018 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16183 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20180 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32126 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24440 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет16:53 • 4540 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 9170 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 12644 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 16052 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 32237 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Сериал

Генштаб о ситуации на фронте: 113 боевых столкновений, враг запустил более 5,2 тыс. дронов

Киев • УНН

 • 16 просмотра

С начала суток произошло 113 боевых столкновений. Враг применил 5231 дрон-камикадзе и совершил 2583 обстрела населенных пунктов.

Генштаб о ситуации на фронте: 113 боевых столкновений, враг запустил более 5,2 тыс. дронов

С начала суток произошло 113 боевых столкновений. Враг применил 5231 дрон-камикадзе и совершил 2583 обстрела населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес три ракетных удара, применив пять ракет, 70 авиационных ударов, сбросил 193 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5231 дрон-камикадзе и совершил 2583 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка. Украинские подразделения отбили три атаки, еще три боевых столкновения сейчас продолжаются.

На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины остановили четыре атаки в районе населенного пункта Твердохлебово и в сторону Лимана, Ставков. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки. Еще одно боестолкновение в настоящее время не завершено.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Берестка, Новопавловки, Софиевки. 

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 36 оккупантов и ранили 25; уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат, одну артиллерийскую систему, три единицы автомобильного транспорта, пять единиц специальной техники, также поражено пять артиллерийских систем, два пункта управления БпЛА, три единицы автомобильной техники и 18 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Злагоды и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка, Орлы.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 15 раз – в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Цветкового. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижевка, Чаривное, Горькое, Барвиновка.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Новоалександровка, Веселянка, Юрьевка.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную наступательную операцию и нанес авиаудар по населенному пункту Веселое.

Потери оккупантов на 11 февраля: ликвидировано еще 820 захватчиков и 59 артсистем11.02.26, 06:50 • 4248 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск