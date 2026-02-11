Генштаб о ситуации на фронте: 113 боевых столкновений, враг запустил более 5,2 тыс. дронов

С начала суток произошло 113 боевых столкновений. Враг применил 5231 дрон-камикадзе и совершил 2583 обстрела населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес три ракетных удара, применив пять ракет, 70 авиационных ударов, сбросил 193 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 5231 дрон-камикадзе и совершил 2583 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка. Украинские подразделения отбили три атаки, еще три боевых столкновения сейчас продолжаются.

На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины остановили четыре атаки в районе населенного пункта Твердохлебово и в сторону Лимана, Ставков. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки. Еще одно боестолкновение в настоящее время не завершено.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка и в сторону Константиновки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Новое Шахово. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 36 оккупантов и ранили 25; уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат, одну артиллерийскую систему, три единицы автомобильного транспорта, пять единиц специальной техники, также поражено пять артиллерийских систем, два пункта управления БпЛА, три единицы автомобильной техники и 18 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Злагоды и в сторону Ивановки. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Гавриловка, Новоселовка, Великомихайловка, Орлы.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 15 раз – в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Цветкового. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Лесное, Воздвижевка, Чаривное, Горькое, Барвиновка.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Новоалександровка, Веселянка, Юрьевка.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную наступательную операцию и нанес авиаудар по населенному пункту Веселое.

Потери оккупантов на 11 февраля: ликвидировано еще 820 захватчиков и 59 артсистем