Генштаб: на фронте уже 69 боев, больше всего - на Покровском направлении

С начала суток больше всего из 69 боев на фронте произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 12 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 69 боевых столкновений - сообщили в Генштабе, рассказав, где было больше всего боев.

Ситуация по направлениям

Одну атаку врага отбивают украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев, в направлениях Песчаного и Новоосынового.

На Лиманском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая долина и в направлении Ольговки, два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник проводил пять наступательных действий в районах Белогоровки и Григоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают две штурмовые действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов вблизи Дилиевки.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 29 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлениях Зари и Попового Яра. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки противника. Авиаударам подверглись Полтавка и Покровск.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Богатыря, Раздольного, Зеленого Поля, Новоселок, и продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив 10 КАБ, и совершил 161 артиллерийский обстрел, в частности семь - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях, как сообщается, - без особых изменений.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Архиповка, Клюсы Черниговской области; Проходы, Александровка, Стариковое, Братеница, Марчихина Буда, Славгород Сумской области. Авиаудару подверглись Бояро-Лежачи Сумской области.