Генштаб: на фронте уже 69 боев, больше всего - на Покровском направлении
Киев • УНН
Силы обороны Украины отбили 23 атаки на Покровском направлении, где враг предпринял 29 попытки прорыва. Продолжаются бои возле Волчанска и других населенных пунктов.
С начала суток больше всего из 69 боев на фронте произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 12 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 69 боевых столкновений
Ситуация по направлениям
Одну атаку врага отбивают украинские защитники вблизи Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев, в направлениях Песчаного и Новоосынового.
На Лиманском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая долина и в направлении Ольговки, два боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении противник проводил пять наступательных действий в районах Белогоровки и Григоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении украинские защитники отбивают две штурмовые действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часового Яра.
На Торецком направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов вблизи Дилиевки.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 29 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлениях Зари и Попового Яра. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 23 атаки противника. Авиаударам подверглись Полтавка и Покровск.
На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Богатыря, Раздольного, Зеленого Поля, Новоселок, и продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив 10 КАБ, и совершил 161 артиллерийский обстрел, в частности семь - из реактивных систем залпового огня.
На остальных направлениях, как сообщается, - без особых изменений.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Архиповка, Клюсы Черниговской области; Проходы, Александровка, Стариковое, Братеница, Марчихина Буда, Славгород Сумской области. Авиаудару подверглись Бояро-Лежачи Сумской области.