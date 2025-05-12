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Генштаб: на фронті вже 69 боїв, найбільше - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Сили оборони України відбили 23 атаки на Покровському напрямку, де ворог здійснив 29 спроби прориву. Тривають бої біля Вовчанська та інших населених пунктів.

Генштаб: на фронті вже 69 боїв, найбільше - на Покровському напрямку

За початку доби найбільше з 69 боїв на фронті сталося на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Новопавлівському напрямку, повідомили у зведенні на 16 годину 12 травня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 69 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі, розповівши, де було найбільше боїв.

Ситуація за напрямками

Одну атаку ворога відбивають українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців, в напрямках Піщаного та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена долина та в напрямку Ольгівки, два боєзіткненя тривають.

На Сіверському напрямку противник проводив п’ять наступальних дій в районах Білогорівки та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів поблизу Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямках Зорі і Попового Яру. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Авіаударів зазнали Полтавка та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок, Вж тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши 10 КАБ, та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків, як повідомляється, - без особливих змін.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Архипівка, Клюси Чернігівської області; Проходи, Олександрівка, Старикове, Братениця, Марчихина Буда, Славгород Сумської області. Авіаудару зазнали Бояро-Лежачі Сумської області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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