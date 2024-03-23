Генштаб: 64 боевых столкновения произошло на фронте в субботу, в том числе 23 на Новопавловском направлении

64 раза российские военные атаковали позиции украинских защитников в субботу 23 марта. Более трети всех вражеских штурмов состоялись на Новопавловском направлении. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 64 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Лиманском направлении наши защитники отбили 6 атак противника возле Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполовки, Раздоловки и Веселого в Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении украинские защитники выстояли 11 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка и Ивановское Донецкой области.

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На Авдеевском направлении наши воины дали отпор врагу 9 раз. Отмечается, что оккупанты в очередной раз испытывали на прочность позиции украинских защитников возле Бердичева, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Константиновки и Урожайного. Здесь враг наступал, при поддержке авиации, 27 раз.

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На Ореховском направлении россияне совершили три неудачных штурма. При поддержке авиации они атаковали позиции наших защитников в районе Роботино, что в Запорожье.

На Херсонском направлении в течение суток армейцы рф осуществили одну безрезультатную атаку возле Крынков Херсонской области.

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Дополнительно

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по позициям россиян.

В то же время подразделения ракетных войск поразили 4 пункта управления врага, один район с личным составом армейцев рф, а также уничтожили одну установку ПВО противника, одну артсистему и станции РЛС противника.