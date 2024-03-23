Силы обороны уничтожили 12 барражирующих дронов типа "Shahed" в юго-восточных регионах

Этой ночью враг применил дроны типа "Shahed-131/136" по юго-восточным регионам. Силам обороны удалось результативно отработать по 12 барражирующих снарядах, но, к сожалению, на Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Силах обороны юга, этой ночью враг применил дроны типа "Shahed-131/136" по юго-восточным регионам, которые маневрировали по нескольким областям и пытались обойти средства ПВО. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 7 часов.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 12 барражирующих снарядов: по 4 на Днепропетровщине и Запорожье, 3 на Херсонщине, 1 на Николаевщине. К сожалению, на Днепропетровщине и в Запорожье есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало - отмечают в Силах обороны.

Напомним

В ночь на 22 марта рф нанесли крупнейшую серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые могут быть направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.