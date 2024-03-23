ОК Юг: Силы обороны отбили 10 атак на Ореховском направлении

Российские захватчики совершили 10 неудачных штурмов на Ореховском направлении, и еще два на Херсонском. Об этом сообщили в Оперативном Командовании "Юг", передает УНН.

Детали

Отмечается, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба. Враг не прекращает попыток прорвать оборону как на Херсонском, так и на Ореховском направлениях.

Осуществил 4 штурма в районе Роботино, 5 - в районе Старомайорска и 1 в районе Новодаровки. На левобережье Днепра враг решился на 2 неудачных штурма наших позиций. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. - рассказали в ОК Юг.

По данным оперативного командования наши бойцы продолжают укрепляют плацдармы, и не дают врагу выйти на новые рубежи.

Россияне же не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими и авиационными обстрелами. Удары по позициям украинских защитников россияне наносят во время своих штурмов, чтобы поддержать пехоту росармии.

россияне ударили по Одесской области баллистикой, пожар на месте попадания ликвидировали - ОК "Юг"

В течение боевых суток по Запорожской области оккупанты совершили 1 ракетный удар с применением управляемой авиационной ракеты Х-59. А также 7 авиационных ударов с применением 10 управляемых авиабомб и неуправляемые авиационные ракеты на Ореховском направлении.