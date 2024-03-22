россияне ударили по Одесской области баллистикой, пожар на месте попадания ликвидировали - ОК "Юг"

Вечером, 22 марта, россияне в очередной раз обстреляли Одесскую область с применением баллистических ракет. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОК "Юг".

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Враг продолжает активную беспилотную разведку с моря и вновь применил баллистику по Одесской области. С временно оккупированного Крыма ударил, вероятно "Искандер-М", пытаясь уничтожить инфраструктуру региона - заявили Силы обороны юга.

Отмечается, что в Одесском районе, в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидирован. предварительно информации о пострадавших нет.

В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер

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Также в Силах обороны юга призвали оперативно реагировать на предупреждения об опасности, переходить в укрытие.

Напомним,

В связи со значительными повреждениями энергосистемы, вызванными российскими обстрелами, в Одессе вводятся аварийные отключения электроэнергии