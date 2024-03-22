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В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер
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В Кировоградской области из-за атаки рф вводят график аварийных отключений - ОВА
Армия рф ночью выпустила по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет - Зеленский
12 ракетных ударов рф пришлось по Запорожью и району - ОВА
В Краматорске Донецкой области из-за атаки рф применяются экстренные отключения света
На Днепропетровщине в результате атаки рф повреждены энергетические объекты: есть перебои со светом и водой
Атака рф на Харьков: в ОВА сообщили, что город фактически полностью без света, в мэрии говорят о проблемах с водоснабжением
В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий
В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА
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В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер
Энергетические объекты в Одесской области были повреждены в результате российской атаки. В регионе частично происходят стабилизационные отключения электроэнергии.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 434 тысячи
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты понесли огромные потери - около 434 710 человек личного состава, 6 840 танков и тысячи единиц военной техники.
В Кировоградской области из-за атаки рф вводят график аварийных отключений - ОВА
Из-за российской атаки в нескольких населенных пунктах Кировоградской области осуществляются аварийные отключения электроэнергии, в частности, в части города Кропивницкий, а также было повреждено хозяйственное здание в области.
Армия рф ночью выпустила по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет - Зеленский
Во время массированной атаки на Украину в ночь на 22 марта российские войска выпустили более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов, целями которых были электростанции, линии электропередач, плотина ГЭС, жилые дома и даже троллейбус.
12 ракетных ударов рф пришлось по Запорожью и району - ОВА
Российские войска совершили 327 обстрелов 12 населенных пунктов в Запорожской области.
В Краматорске Донецкой области из-за атаки рф применяются экстренные отключения света
Из-за массированной атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины применяются аварийные отключения электроэнергии в Краматорске, Донецкая область.
На Днепропетровщине в результате атаки рф повреждены энергетические объекты: есть перебои со светом и водой
Энергетические объекты в четырех районах Днепропетровской области были повреждены в результате ракетного обстрела со стороны России, что повлекло перебои с электро- и водоснабжением. В области будут введены графики отключений света.
Атака рф на Харьков: в ОВА сообщили, что город фактически полностью без света, в мэрии говорят о проблемах с водоснабжением
Российские войска атаковали Харьков, более 15 энергетических объектов, оставив город фактически без электричества и спровоцировав проблемы водоснабжения и транспорта.
В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий
Во время российской атаки в Черкасской области были развернуты силы противовоздушной обороны, обошлось без последствий. Сейчас ситуация в регионе стабильная.
В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА
В связи с ракетными ударами рф по украинским энергетическим объектам, в нескольких районах Сумской области временно введены аварийные отключения электроэнергии.