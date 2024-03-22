В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер

В Одесской области из-за масштабной атаки россии в ночь на 22 марта были повреждены энергетические объекты, частично вводятся стабилизационные отключения света, сообщил председатель ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

В результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одесской области. Поэтому, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично происходят стабилизационные отключения - написал Кипер в соцсетях.

По его словам, сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения. Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы.

Дополнение

Также из-за атаки рф ввели стабилизационные или аварийные графики отключения электроэнергии на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Запорожье и Донетчине.

Армия рф ночью выпустила по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет - Зеленский