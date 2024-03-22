В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  117096 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  123966 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  168769 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  122003 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136519 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129381 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142419 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145575 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133698 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128567 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  310796 просмотра

В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер

Энергетические объекты в Одесской области были повреждены в результате российской атаки. В регионе частично происходят стабилизационные отключения электроэнергии.

Война •   •  25713 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 434 тысячи

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты понесли огромные потери - около 434 710 человек личного состава, 6 840 танков и тысячи единиц военной техники.

Война •   •  22687 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 434 тысячи

В Кировоградской области из-за атаки рф вводят график аварийных отключений - ОВА

Из-за российской атаки в нескольких населенных пунктах Кировоградской области осуществляются аварийные отключения электроэнергии, в частности, в части города Кропивницкий, а также было повреждено хозяйственное здание в области.

Война •   •  21680 просмотра
В Кировоградской области из-за атаки рф вводят график аварийных отключений - ОВА

Армия рф ночью выпустила по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет - Зеленский

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 22 марта российские войска выпустили более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов, целями которых были электростанции, линии электропередач, плотина ГЭС, жилые дома и даже троллейбус.

Война •   •  28486 просмотра
Армия рф ночью выпустила по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет - Зеленский

12 ракетных ударов рф пришлось по Запорожью и району - ОВА

Российские войска совершили 327 обстрелов 12 населенных пунктов в Запорожской области.

Война •   •  23747 просмотра
12 ракетных ударов рф пришлось по Запорожью и району - ОВА

В Краматорске Донецкой области из-за атаки рф применяются экстренные отключения света

Из-за массированной атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины применяются аварийные отключения электроэнергии в Краматорске, Донецкая область.

Общество •   •  25941 просмотра
В Краматорске Донецкой области из-за атаки рф применяются экстренные отключения света

На Днепропетровщине в результате атаки рф повреждены энергетические объекты: есть перебои со светом и водой

Энергетические объекты в четырех районах Днепропетровской области были повреждены в результате ракетного обстрела со стороны России, что повлекло перебои с электро- и водоснабжением. В области будут введены графики отключений света.

Общество •   •  23652 просмотра
На Днепропетровщине в результате атаки рф повреждены энергетические объекты: есть перебои со светом и водой

Атака рф на Харьков: в ОВА сообщили, что город фактически полностью без света, в мэрии говорят о проблемах с водоснабжением

Российские войска атаковали Харьков, более 15 энергетических объектов, оставив город фактически без электричества и спровоцировав проблемы водоснабжения и транспорта.

Общество •   •  24925 просмотра
Атака рф на Харьков: в ОВА сообщили, что город фактически полностью без света, в мэрии говорят о проблемах с водоснабжением

В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий

Во время российской атаки в Черкасской области были развернуты силы противовоздушной обороны, обошлось без последствий. Сейчас ситуация в регионе стабильная.

Общество •   •  22269 просмотра
В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий

В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА

В связи с ракетными ударами рф по украинским энергетическим объектам, в нескольких районах Сумской области временно введены аварийные отключения электроэнергии.

Общество •   •  26008 просмотра
В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА