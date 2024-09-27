Генштаб: 181 боестолкновение произошло на фронте, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях
Киев • УНН
На передовой произошло 181 боестолкновение, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях. Враг нанес 6 ракетных ударов, сбросил 66 КАБов и привлек 729 дронов-камикадзе.
На передовой произошло 181 боестолкновение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Согласно информации, захватчики ударили по Украине 6 ракетами, а также сбросили 66 КАБов и привлекли для поражения 729 дронов-камикадзе.
Ситуация на направлениях
На Харьковском: ВСУ отбивали 3 наступления оккупантов возле Старицы, Тихого и Волчанска.
На Купянском: террористы проводили 19 наступательные действия возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки. Продолжается бой.
На Лиманском: вражеские силы 15 раз штурмовали возле Грековки, Невского, Новосадового и Торского.
На Северском: ВСУ отражали 4 наступательных действия в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного.
На Краматорском: шло 10 боев у Миньковки, Григорьевки и Белой Горы, где сейчас продолжаются 2 атаки.
На Торецком: произошло 17 боевых столкновений. Агрессор штурмовал вблизи Торецка, Щербиновки и Леонидовки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются
На Покровском: шло 39 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Сейчас пять боев еще продолжаются.
На Кураховском: враг 34 раза штурмовал вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковиевки, Константиновки и Катериновки. До сих пор продолжаются 7 атак.
На Времовском: противник реализовал 5 попыток вытеснить украинские подразделения у Водяного, Катериновки и Богоявленки. Сейчас продолжается 1 бой.
На Ореховском: произошло три боестолкновения неподалеку Роботино.
На Приднепровском: террористы дважды потерпели поражение.
На фронте произошло 106 боевых столкновений, на Покровском и Кураховском направлениях ситуация напряженная - Генштаб26 сентября 2024, 15:02 • 13229 просмотров