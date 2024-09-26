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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 106 боевых столкновений, на Покровском и Кураховском направлениях ситуация напряженная - Генштаб

На фронте произошло 106 боевых столкновений, на Покровском и Кураховском направлениях ситуация напряженная - Генштаб

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 15:02  •  5638 просмотра

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За сутки произошло 106 боевых столкновений. Самые интенсивные бои на Покровском направлении, где враг совершил 26 штурмовых действий. Ситуация остается напряженной, но под контролем ВСУ.

С начала суток на фронте произошло 106 боевых столкновений. Ситуация остается напряженной на Покровском и Кураховском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба, по состоянию на 16:00.

«Агрессор не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Сегодня от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Бачевск, Белая Береза, Бобылевка, Сидоровка, Вольная Слобода, Ободы, Бачевск, Старая Гута, Беловоды, Хотиевка, Леонивка и Возрожденовское.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Атинскому, Беланам, Храповщине и Казачьему», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток велось 18 боев. Враг проводил наступательные действия у Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются пять атак оккупантов.

На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Сейчас продолжаются три вражеские атаки. Кроме этого, захватчики нанесли четыре авиаудара по Серебрянке, Надежде и Райгородку.

На Северском направлении Силы обороны останавливали четыре наступательных действия россиян вблизи Белогоровки, Спирного и Верхнекаменского, где сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Захватчики пытались штурмовать наши позиции у Миньковки, Григорьевки и Белой Горы. Две атаки до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Торецка, Щербиновки и Леонидовки. Три боестолкновения завершены, четыре - продолжаются. К тому же авиация агрессора сбросила КАБы возле Клебан-Быка и Петровки, а также запустила 14 НАРов по Дружбе.

На Покровском направлении противник совершил 26 штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово и Мариновка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 24 атаки, два боя - продолжаются. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковиевки, Константиновки и Катериновки. Восемнадцать попыток продвинуться отбиты, пять - еще продолжаются.

На Времовском направлении противник пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Катериновки и Богоявленки. Четыре боя завершены, один - до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском направлении без боевых столкновений, но с привлечением авиации захватчики били НАРами по Белогорью и Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения. Враг проводил наступательное действие в районе Роботино. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационный удар по Казацкому, применив 10 НАРов.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений, резюмировали в Генштабе.

На Покровском направлении почти половина из вражеских атак состоялась в районе Селидово - Генштаб о ситуации на фронте26 сентября 2024, 06:04 • 12535 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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