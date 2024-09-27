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Генштаб: 181 боєзіткнень відбулося на фронті, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб: 181 боєзіткнень відбулося на фронті, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 20592 перегляди

На передовій відбулося 181 боєзіткнення, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 6 ракетних ударів, скинув 66 КАБів та залучив 729 дронів-камікадзе.

На передовій відбулося 181 боєзіткнення. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, загарбники вдарили по Україні 6 ракетами, а також скинули 66 КАБів та залучили для ураження 729 дронів-камікадзе.

Ситуація на напрямках

На Харківському: ЗСУ відбивали 3 наступ окупантів біля Стариці, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському: терористи проводив 19 наступальні дії біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки. Триває бій.

На Лиманському: ворожі сили 15 разів штурмували біля Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському: ЗСУ відбивали 4 наступальні дії у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському: точилося 10 боїв біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори, де наразі продовжуються 2 атаки.

На Торецькому: відбулося 17 бойових зіткнень. Агресор штурмував поблизу Торецька, Щербинівки та Леонідівки. Три боєзіткнення досі тривають

На Покровському: точилося 39 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Нині п’ять боїв ще продовжуються.

На Курахівському: ворог 34 рази штурмував поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Досі тривають 7 атак.  

На Времівському: супротивник реалізував 5 спроб витіснити українські підрозділи біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки. Зараз триває 1 бій.

На Оріхівському: відбулося три боєзіткнення неподалік Роботиного.

На Придніпровському: терористи двічі зазнали поразки.

На фронті відбулося 106 бойових зіткнень, на Покровському та Курахівському напрямках ситуація напружена - Генштаб26.09.24, 18:02 • 18649 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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