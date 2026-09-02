Генштаб: 1 сентября на фронте произошло 178 боевых столкновений

В течение суток на фронте произошло 178 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что агрессор нанес один ракетный удар, совершил 68 авиационных ударов с применением 211 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7132 дрона-камикадзе и осуществил 2227 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес два авиаудара, сбросил семь авиабомб, осуществил 100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Волоховка, Хатнее и в районе Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении враг осуществил четыре наступательных действия в направлении населенных пунктов Радьковка, Купянск-Узловой, Куриловка и Ковшаровка.

Шесть атак захватчиков отражали на Лиманском направлении в направлении населенных пунктов Новоосиново, Дробышево, Лиман и Диброва. Одна атака продолжается.

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На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Озерное и Николаевка.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили одно наступательное действие в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 21 вражеский штурм в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Степановка, Софиевка и в направлении Новопавловки и Вольного.

Семнадцать атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка и в районах населенных пунктов Удачное, Муравка, Молодецкое, Ореховое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 45 оккупантов, 23 — ранены; уничтожены шесть единиц автомобильной техники, два склада боеприпасов. Повреждены две единицы автомобильной техники и 35 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 346 беспилотных летательных аппаратов различных типов — рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили девять вражеских атак в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Рождественка, Верхняя Терса и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — резюмировали военные.

Напомним

В августе украинские военные ликвидировали 42 020 оккупантов. За три месяца лета потери российской армии достигли 124 170 человек.

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