Генштаб: 1 вересня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень

Протягом доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що агресор завдав одного ракетного удару, здійснив 68 авіаційних ударів із застосуванням 211 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7132 дрони-камікадзе та здійснив 2227 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби противник завдав двох авіаударів, скинув сім авіабомб, здійснив 100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, п’ять з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Волохівка, Хатнє та в районі Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в бік населених пунктів Радьківка, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка та Ківшарівка.

Шість атак загарбників відбивали на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Новоосинове, Дробишеве, Лиман та Діброва. Одна атака досі триває.

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На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед у напрямку населених пунктів Озерне та Миколаївка.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну наступальну дію в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 21 ворожий штурм у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Степанівка, Софіївка та в бік Новопавлівки й Вільного.

Сімнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Новий Донбас, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка та в районах населених пунктів Удачне, Муравка, Молодецьке, Горіхове.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 45 окупантів, 23 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, два склади боєприпасів. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та 35 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 346 безпілотних літальних апаратів різних типів - розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - резюмували військові.

Нагадаємо

У серпні українські військові ліквідували 42 020 окупантів. За три місяці літа втрати російської армії сягнули 124 170 осіб.

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