Гендиректором Укроборонпрома назначили Олега Гуляка
Киев • УНН
Наблюдательный совет АО «Украинская оборонная промышленность» назначил Олега Гуляка на должность гендиректора. Он имеет военный опыт и ранее занимал должность командующего Сил логистики ВСУ.
Гендиректором «Украинской оборонной промышленности» назначили Олега Гуляка, который был временным главой концерна после увольнения Германа Сметанина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Наблюдательный совет Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» назначил на должность Генерального директора Общества Олега Гуляка
На должность руководителя Укроборонпрома претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.
«Олег Гуляк хорошо знает насущные потребности войска, является опытным руководителем. Главные задачи, которые стоят теперь перед ним - увеличивать объемы производства и в дальнейшем, завершить реформу государственного сектора ОПК и построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры», - отмечает Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
Справочно
Олег Гуляк в 2004 году и 2005 годах принимал участие в миротворческих операциях в составе отдельного механизированного батальона Украинского миротворческого контингента в Республике Ирак.
С 2007 по 2010 годы занимал должность командира 95-й отдельной аэромобильной бригады. Является участником российско-украинской войны с 2017 года, занимал должность заместителя командующего силами Антитеррористической операции.
В сентябре 2021 года Гуляк был назначен на должность командующего Сил логистики Вооруженных Сил Украины. Был уволен 29 февраля 2024 года.
Награжден медалью «За военную службу Украине» и медалью «За добросовестную службу» I и II степени, знаком отличия «Знак почета».
Напомним
5 сентября Верховная Рада назначила Германа Сметанина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.