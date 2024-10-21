Гендиректором Укроборонпрома назначили Олега Гуляка

Гендиректором «Украинской оборонной промышленности» назначили Олега Гуляка, который был временным главой концерна после увольнения Германа Сметанина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Наблюдательный совет Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» назначил на должность Генерального директора Общества Олега Гуляка - говорится в сообщении Укроборонпрома.

На должность руководителя Укроборонпрома претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой. К собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

«Олег Гуляк хорошо знает насущные потребности войска, является опытным руководителем. Главные задачи, которые стоят теперь перед ним - увеличивать объемы производства и в дальнейшем, завершить реформу государственного сектора ОПК и построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры», - отмечает Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Справочно

Олег Гуляк в 2004 году и 2005 годах принимал участие в миротворческих операциях в составе отдельного механизированного батальона Украинского миротворческого контингента в Республике Ирак.

С 2007 по 2010 годы занимал должность командира 95-й отдельной аэромобильной бригады. Является участником российско-украинской войны с 2017 года, занимал должность заместителя командующего силами Антитеррористической операции.

В сентябре 2021 года Гуляк был назначен на должность командующего Сил логистики Вооруженных Сил Украины. Был уволен 29 февраля 2024 года.

Награжден медалью «За военную службу Украине» и медалью «За добросовестную службу» I и II степени, знаком отличия «Знак почета».

Напомним

5 сентября Верховная Рада назначила Германа Сметанина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.