Германа Сметаніна призначили на посаду очільника Мінстратегпрому
Київ • УНН
Верховна Рада призначила Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За це рішення проголосували 247 народних депутатів.
Верховна Рада призначила Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, передає УНН.
Призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості підтримали 247 нардепів.
Нагадаємо
Сметанін з червня 2023 року був призначений генеральним директором Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
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