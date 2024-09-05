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Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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24 березня, 11:21 • 110480 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 114428 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Германа Сметаніна призначили на посаду очільника Мінстратегпрому

Германа Сметаніна призначили на посаду очільника Мінстратегпрому

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Верховна Рада призначила Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За це рішення проголосували 247 народних депутатів.

Верховна Рада призначила Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, передає УНН.

Призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості підтримали 247 нардепів.

Нагадаємо

Сметанін з червня 2023 року був призначений генеральним директором Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

ВР призначила Олексія Кулебу на посаду віце-прем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій05.09.24, 15:25 • 17438 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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