Германа Сметанина назначили на пост главы Минстратегпрома
Киев • УНН
Верховная Рада назначила Германа Сметанина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. За это решение проголосовали 247 народных депутатов.
Верховная Рада назначила Германа Сметанина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, передает УНН.
Назначение Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности поддержали 247 нардепов.
Напомним
Сметанин с июня 2023 года был назначен генеральным директором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
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