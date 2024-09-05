Германа Сметанина назначили на пост главы Минстратегпрома

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший 41 минута назад • 3778 просмотра

Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных 2 часа назад • 11385 просмотра

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети 4 часа назад • 15164 просмотра

В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро 8 часов назад • 28602 просмотра