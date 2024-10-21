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Гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка

Київ • УНН

 • 16185 перегляди

Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" призначила Олега Гуляка на посаду гендиректора. Він має військовий досвід та раніше обіймав посаду командувача Сил логістики ЗСУ.

Гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка

Гендиректором "Української оборонної промисловості" призначили Олега Гуляка, який був тимчасовим очільником концерну після звільнення Германа Сметаніна. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Наглядова рада Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" призначила на посаду Генерального директора Товариства Олега Гуляка

- йдеться у повідомленні Укроборонпрому.

На посаду керівника Укроборонпрому претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

"Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", – зазначає Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Довідково

Олег Гуляк у 2004 році та 2005 роках брав участь у миротворчих операціях у складі окремого механізованого батальйону Українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак.

З 2007 по 2010 роки обіймав посаду командира 95-ї окремої аеромобільної бригади. Є учасником російсько-української війни з 2017 року, обіймав посаду заступника командувача силами Антитерористичної операції.

У вересні 2021 року Гуляк був призначений на посаду командувача Сил логістики Збройних Сил України. Був звільнений 29 лютого 2024 року.

Нагороджений медаллю "За військову службу Україні" та медаллю "За сумлінну службу" І та ІІ ступеня, відзнакою "Знак пошани".

Нагадаємо 

5 вересня Верховна Рада призначила Германа Сметаніна на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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