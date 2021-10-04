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Газпром не возобновлял транзит газа через Украину в Венгрию

Газпром не возобновлял транзит газа через Украину в Венгрию

Киев  •  УНН

 • 38773 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины, который был остановлен с 1 октября, не восстанавливался. Об этом сообщил в Facebook глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, пишет УНН.

Цитата

“В прессе распространяется информация о том, что Газпром возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности”, — написал глава ОГТСУ.

Детали

Так, по словам Макогона, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию.

“Но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ”, — пояснил он.

Добавим

Накануне СМИ сообщили о том, что транзит газа через Украину в Венгрию был восстановлен. Сообщалось, что поток топлива через пограничный пункт “Берегово”, по данным на 23:30, составил более 200 тыс. куб. м/час.

Контекст

Российская компания “Газпром” остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии с 1 октября.

Конфликт вокруг газового контракта

Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировало переноса заседания Совместной межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также обратится в Комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения с европейским законодательством в сфере энергетики. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с “Газпромом” оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева за долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Утром 28 сентября во МИД Венгрии вызвали посла Украины из-за спора о сделках Будапешта с российской компанией “Газпром”. Глава МИД Венгрии решил заявить, что этот шаг недружелюбный после всей поддержки, которую Украина получила от Венгрии.

Позже стало известно, что украинская сторона аналогично вызвала посла Венгрии. Позже перед журналистами глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции.

“Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально”, — отметил Кулеба.

В то же время Москва заявила, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании “Газпром” на поставку газа в страну в обход Украины якобы “не нарушает ничьи права”, а “Киев не имеет права вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта”.

Украинские Национальные Новости

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