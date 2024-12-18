Газ в Европе дешевеет на фоне заявлений Словакии о "решении" для транзита через Украину - Bloomberg

Европейский природный газ упал в цене, на фоне того, как стремление Словакии продолжать поставки топлива через Украину добавляет оптимизма относительно поставок в регион в следующем году, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на эталонные позиции отступили после скачка на 4,4% во вторник, что стало самым большим приростом в день за месяц.

Словакия, ключевой покупатель российского газа, поставляемого через Украину, провела серию переговоров с москвой и Киевом, а премьер-министр Роберт Фицо в четверг планирует обсудить "элегантные альтернативные технические решения" с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"У нас есть решение, чтобы Украина не транзитировала российский газ, а взамен это был бы газ, который принадлежит кому-то другому", - сказал он, не вдаваясь в подробности.

Премьер Словакии Фицо встретится с главой Еврокомиссии по транзиту газа через Украину

Издание отмечает при этом, что остается мало времени, чтобы избежать остановки поставок по трубопроводу через Украину до окончания срока действия транзитного соглашения с россией в конце года. В то время как Европа в целом снизила свою зависимость от москвы - а Брюссель заявил, что не заинтересован в продолжении российских потоков - покупатели в восточной части блока усиливают давление, чтобы достичь согласия, пишет издание.

Сообщается, что было предложено несколько вариантов сохранения транзита, в частности с помощью посредников. Ранее в этом году азербайджанская компания Socar упоминалась как потенциальный посредник.

Сейчас "это остается спекулятивным, как и любые возникающие сделки", заявили аналитики Inspired Plc в своей заметке.

Запасы газа в Европе этой зимой истощаются быстрее, чем обычно, что способствовало росту цен в начале декабря. Остановка транзита газа через Украину в следующем месяце может привести к еще более быстрому снижению, Goldman Sachs Group Inc. видит риски снижения уровня запасов в хранилищах до 39% к концу отопительного сезона - значительно ниже отметки в 53% в этом году.

Континент все еще сможет пополнить запасы следующим летом, "но для этого нужно, чтобы многое было сделано правильно", написала в заметке аналитик Goldman Sachs Саманта Дарт. Это включает отсутствие дополнительных задержек в будущих экспортных проектах и относительно "умеренный" рост спроса на сжиженный природный газ в Азии.

На северо-западе Европы прогнозируется мягкая погода до начала января, и трейдеры сворачивают позиции перед праздничным сезоном. Вместе с более высокой ветрогенерацией и слабым спросом на СПГ из Китая это помогает пока сдерживать цены, пишет издание.

Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц, европейский газовый эталон, упали на 3% до 40,65 евро за мегаватт-час к 12:17 по местному времени в Амстердаме.