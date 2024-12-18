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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Словакии Фицо встретится с главой Еврокомиссии по транзиту газа через Украину

Премьер Словакии Фицо встретится с главой Еврокомиссии по транзиту газа через Украину

Киев  •  УНН

 • 9970 просмотра

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Премьер Словакии обсудит с главой Еврокомиссии альтернативные пути поставок газа через Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в четверг, чтобы обсудить свои надежды на продолжение поставок газа через Украину, сказал Фицо в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фицо сообщил парламентскому комитету, что хотя украинское правительство отклонило продление транзитного контракта с российским "Газпромом" на фоне войны между двумя странами, альтернативные решения для сохранения газового маршрута открытыми в следующем году возможны.

Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского: Шмыгаль поговорил с Фицо16 дек. 2024, 18:19 • 27920 просмотров

Словакия имеет долгосрочный контракт с "Газпромом", и она стремится продолжать получать российский газ через Украину, заявляя, что покупка газа в другом месте обойдется стране на 220 миллионов евро (231 миллион долларов) дороже при транзите, а также может повысить цену на газ в Европе, пишет издание.

"Я принимаю во внимание решение украинского правительства о том, что они не хотят продлевать контракт с "Газпромом", - сказал Фицо парламентскому комитету по европейским делам. - Но это не означает, что мы не можем получать газ с Востока".

У нас есть решение... Украина не будет транзитировать российский газ, но будет транзитировать газ, владельцем которого будет кто-то другой

- отметил Фицо.

Фицо сказал, что Словакии нужна поддержка Еврокомиссии для таких договоренностей, и он обсудит их с фон дер Ляйен.

Однако Еврокомиссия во вторник повторила, что не поддерживает продление контракта или другое решение, которое бы поддерживало поставки российского газа.

"Почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?" - заместитель Блинкена о транзите газа рф через Украину18 дек. 2024, 09:56 • 12209 просмотров

Словакия берет около 3 миллиардов кубических метров газа в год у "Газпрома" через Украину, покрывая большую часть своего спроса.

Фицо сказал, что общие поставки через Украину могут остаться на уровне около 14-15 млрд куб. м. Этот объем включает газ, который поступает в Австрию, а также в Чешскую Республику.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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