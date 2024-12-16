Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского: Шмыгаль поговорил с Фицо

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
14:32 • 45602 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
13:29 • 100988 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 105363 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 111784 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 132601 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 125716 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 158421 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150104 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155615 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163756 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 101479 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

 • 104029 просмотра
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против рф

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против рф

 • 25276 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 60661 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 88949 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 121209 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 132601 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 144820 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 149134 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 153522 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

15:01 • 21086 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 88957 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 60666 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

 • 104029 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

 • 101479 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского: Шмыгаль поговорил с Фицо

Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского: Шмыгаль поговорил с Фицо

Киев  •  УНН

 • 2874 просмотра

Read in English

Премьер Шмыгаль провел разговор со словацким коллегой об энергетической безопасности и поставках газа. Украина готова транзитировать любой газ, кроме российского, после окончания текущего соглашения в 2025 году.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Речь шла о бесперебойном обеспечении природным газом в зимний период, а также о том, что Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского, передает УНН.

"... приоритетом Украины является гарантированная энергетическая безопасность для всей нашей Европы и в частности бесперебойное обеспечение природным газом в зимний период", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, на уровне всего Евросоюза и в сотрудничестве со странами ЕС сделано за прошедшие годы довольно много, чтобы обеспечить надежные поставки газа и исключить использование любого вида энергии как оружия, что в течение десятилетий было обычной практикой для россии в отношениях со странами-соседями и Евросоюзом.

"Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - отметил премьер Украины.

Шмыгаль также отметил, что соглашение Украины с россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.

"Украина благодарна всем партнерам в Европе за понимание того, что россия использует свой энергоэкспорт для финансирования преступной и неспровоцированной войны против нашего государства и для продолжения своей дестабилизирующей активности против других стран Европы и ЕС в целом. Важно, что принятый 15-й пакет санкций Евросоюза усиливает санкции в частности против теневого танкерного флота, который приносит россии значительные средства для продолжения войны. Санкционное давление против российского энергосектора стоит продолжать, это один из ключевых элементов принуждения россии к реальному миру", - добавил глава украинского правительства.

Добавим

Кроме того, премьеры Украины и Словакии обсудили увеличение нашего сотрудничества в сфере электроэнергетики.

"За прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии. Благодарны за такую поддержку и готовы расширять эти возможности, поскольку это укрепляет оба наших народа - устойчивость Украины и экономику Словакии... Продолжаем развитие отношений с Правительством Словакии в соответствии с интересами обеих наших наций и прагматического подхода к решению общих вопросов", - резюмировал Шмыгаль.

Словакия теперь покупает газ у Азербайджана2 дек. 2024, 16:13 • 18807 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
azerbaidzhanАзербайджан
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль