Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского: Шмыгаль поговорил с Фицо
Киев • УНН
Премьер Шмыгаль провел разговор со словацким коллегой об энергетической безопасности и поставках газа. Украина готова транзитировать любой газ, кроме российского, после окончания текущего соглашения в 2025 году.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Речь шла о бесперебойном обеспечении природным газом в зимний период, а также о том, что Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского, передает УНН.
"... приоритетом Украины является гарантированная энергетическая безопасность для всей нашей Европы и в частности бесперебойное обеспечение природным газом в зимний период", - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, на уровне всего Евросоюза и в сотрудничестве со странами ЕС сделано за прошедшие годы довольно много, чтобы обеспечить надежные поставки газа и исключить использование любого вида энергии как оружия, что в течение десятилетий было обычной практикой для россии в отношениях со странами-соседями и Евросоюзом.
"Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине относительно транзита любого газа, кроме российского, мы конечно будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - отметил премьер Украины.
Шмыгаль также отметил, что соглашение Украины с россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.
"Украина благодарна всем партнерам в Европе за понимание того, что россия использует свой энергоэкспорт для финансирования преступной и неспровоцированной войны против нашего государства и для продолжения своей дестабилизирующей активности против других стран Европы и ЕС в целом. Важно, что принятый 15-й пакет санкций Евросоюза усиливает санкции в частности против теневого танкерного флота, который приносит россии значительные средства для продолжения войны. Санкционное давление против российского энергосектора стоит продолжать, это один из ключевых элементов принуждения россии к реальному миру", - добавил глава украинского правительства.
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Кроме того, премьеры Украины и Словакии обсудили увеличение нашего сотрудничества в сфере электроэнергетики.
"За прошедшую неделю 30% импорта электроэнергии происходило именно из Словакии. Благодарны за такую поддержку и готовы расширять эти возможности, поскольку это укрепляет оба наших народа - устойчивость Украины и экономику Словакии... Продолжаем развитие отношений с Правительством Словакии в соответствии с интересами обеих наших наций и прагматического подхода к решению общих вопросов", - резюмировал Шмыгаль.
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