Словакия теперь покупает газ у Азербайджана

З 1 грудня SOCAR розпочне постачання газу Словаччині. Пише УНН з посиланням на пресслужбу SOCAR.

С 1 декабря 2024 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа словацкому государственному энергоснабжающему SPP. Эти поставки осуществляются по краткосрочному пилотному контракту в рамках сотрудничества между SOCAR и SPP, с перспективой развития долгосрочного энергетического партнерства.

SOCAR продолжает диверсифицировать направления экспорта газа, и Словакия стала 12-й страной, получившей азербайджанский газ, присоединившись к таким странам, как Турция, Грузия, Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия и Северная Македония.

Напомним

Европейские цены на газ достигли самого высокого уровня за год прошлого месяца после того, как австрийская группа OMV предупредила о возможном сбое поставок из России.