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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?" - заместитель Блинкена о транзите газа рф через Украину

"Почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?" - заместитель Блинкена о транзите газа рф через Украину

Киев  •  УНН

 • 12376 просмотра

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Заместитель госсекретаря США Пайетт поддерживает прекращение транзита российского газа через Украину после окончания контракта. ЕС готовится к завершению контракта и планирует полностью отказаться от российских энергоресурсов до 2027 года.

США надеются, что окончание контракта на транзит газа рф через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт в интервью "Голосу Америки", пишет УНН.

Детали

"Я действительно на это надеюсь", - сказал Пайетт, отвечая на вопрос об этом.

Американский чиновник не видит смысла продолжать соглашение, которое позволяло россии много лет оказывать влияние на Украину.

"Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния россии на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?" - удивляется Пайетт.

Пайетт, который в течение двух последних недель провел визиты в страны Европы и Азии, убежден - в международном сообществе есть понимание необходимости отказаться от российских энергоресурсов.

"Даже Япония - и я об этом говорил и с министром энергетики, и министром иностранных дел Японии в четверг и пятницу - даже Япония, которая получает примерно 10% своего газа с Сахалина, даже она четко осознает, что россия - ненадежный поставщик", - добавил Пайетт.

Для того, чтобы и в дальнейшем ограничивать способность россии использовать доходы от продажи энергоресурсов для войны, США и союзники будут увеличивать санкции, заверил Пайетт.

Комментируя давление на Украину, чтобы она продолжила контракт о транзите российского газа, Пайетт отметил, что "важно, что давление идет только от одной или двух стран, и сигнал от Еврокомиссии очень четкий".

Заместитель госсекретаря США приветствовал заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена об отказе от российского газа и преданность новоназначенного еврокомиссара тому, чтобы поэтапно устранить зависимость в газовой, ядерной сферах, и все формы зависимости от российских энергоресурсов, чтобы выйти на ноль поставок из россии в 2027 году.

Дополнение

Контракт Украины и россии на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Европа уже приняла шаги, чтобы подготовиться к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а российского газа, идущего через Украину - до 4%, указывает издание.

Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, которые закупали более 90% газа из рф в прошлом году. Из-за опасений относительно поставок газа россией, парламент Молдовы в пятницу, 13 декабря, проголосовал за введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе, опасаясь об обеспечении газовых поставок в Приднестровье, которое контролирует россия.

Молдова объявляет чрезвычайное положение на 60 дней из-за возможного энергетического кризиса13 дек. 2024, 07:34 • 16839 просмотров

Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продолжила транзит российского газа. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо поговорил по телефону об этом с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. В течение выходных Фицо сказал, что его страна ведет "очень интенсивные" переговоры, чтобы Украина продолжила транзит российского газа в 2025 году.

Шмыгаль в понедельник в соцмедийном посте отверг возможность продления соглашения с "Газпромом". 

Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского: Шмыгаль поговорил с Фицо16 дек. 2024, 18:19 • 27929 просмотров

Во вторник ряд компаний Венгрии, Словакии, Австрии и Италии обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором сетуют, что завершение сделки "приведет к повышению цен для потребителей в Европе" и "усложнит поставки газа", сообщает Politico.

О том, что ЕС готовится к завершению контракта, на выходных заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен. В интервью Politico Йоргенсен, который заступил на свою должность в начале декабря, сказал, что его основным приоритетом является "полностью разорвать энергетические связи ЕС и россии".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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