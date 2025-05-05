ГАР МОУ призвала к немедленному аудиту завода, поставлявшего некачественные минометные снаряды для ВСУ

Общественный антикоррупционный совет при МОУ призвал к безотлагательному проведению аудита и срочному анализу производственных возможностей оборонного завода в Днепропетровской области, который поставил в ВСУ некачественные 120-мм минометные мины, передает УНН.

Детали

В Общественном антикоррупционном совете напомнили, что на прошлой неделе СБУ задержала генерального директора одного из крупнейших государственных оборонных заводов по делу о поставках в армию некачественных 120-мм минометных мин.

Как сообщали СМИ, речь идет о гендиректоре оборонного завода Леониде Шимане.

Также были задержаны первый заместитель директора завода и два работника Минобороны (один из них бывший), которые должны были отвечать за проверку качества мин и контролировать технологический процесс.

Этот скандал известен, и ГАР МОУ передавал в НАБУ и ГБР заявления о преступлении по этому делу с именами и цифрами, которые не могут быть названы публично. В то же время мы понимаем еще несколько вещей, которые остались за рамками публичной дискуссии - отметили в ГАР МОУ.

ГАР МОУ отмечает, что в деле о закупке некачественных мин количество задержанных и подозреваемых не может ограничиться только вышеперечисленными четырьмя лицами.

Кто-то давал команды заключать новые контракты на поставку новых партий мин уже после громкого скандала, кто-то заключал эти контракты, кто-то лоббировал все новые и новые переводы государственных средств. Все эти "кто-то" должны быть названы обществу по именам говорится в сообщении.

Также отмечается, что против директора завода было давно возбуждено несколько дел о коррупции различными силовыми структурами.

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"При этом понятно, что коррупцией на крупном производстве невозможно заниматься только в составе гендиректора и его заместителя. Но против других топ-менеджеров завода пока не открыто уголовных дел, их не вызывают на допросы (по информации по состоянию на сейчас).

По большому счету, за последний год вокруг завода было создано что-то вроде финансовой пирамиды. Заводу поручалось выполнение контракта на поставку боеприпасов, бумаги подписывались, завод не выполнял заказ в срок. Тогда бумаги переписывались, к старым контрактам добавлялись "допки", которые продолжали срок действия контракта, и… заключался новый контракт на еще больший объем!", - отмечают в ГАР МОУ.

Сообщается, что по состоянию на момент ареста директора завод был должен Силам обороны сотни тысяч боеприпасов.

Это означает, что армия не получила их своевременно, а это в свою очередь означает, что это стоило нам жизней бойцов, территорий, жертв среди мирного населения. "Пирамида", о которой сказано выше, имела все шансы упасть даже без задержания многолетнего руководителя завода. Объем невыполненных поставок боеприпасов увеличивался ежемесячно, и рано или поздно это число само по себе стало бы слишком большим даже для тех, кто лоббировал все новые и новые контракты с заводом - заявляют в ГАР МОУ.

Общественный антикоррупционный совет заявляет, что теперь, после задержания руководителя завода, "пирамида", очевидно, рассыплется в течение очень короткого времени. Потому что, как правило, при резкой смене руководства, особенно многолетнего (а нынешний директор руководил заводом еще с прошлого века), новому менеджменту понадобится до года или даже больше, чтобы вникнуть во все производственные процессы, понять финансовые потоки, в том числе коррупционные, разобраться с бухгалтерией, пересмотреть контракты, успокоить поставщиков и завезти новую команду менеджеров.

Этого времени у Сил обороны нет. ГАР МОУ, которая имеет в распоряжении цифры и номера контрактов, отправила письма на соответствующие ведомства и министерства с требованием, в частности, безотлагательно завести на завод профессиональную команду руководителей с опытом кризисного управления предприятиями, провести аудит и срочный анализ производственных возможностей завода (прежде всего реального наличия порохов), который в кратчайшие сроки должен дать ответ на вопрос о фактическом количестве боеприпасов, которые могут быть поставлены в Силы обороны Украины в определенные контрактами сроки - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после четкого понимания разрыва между объемом законтрактованных поставок и реальными производственными возможностями предприятия, следует провести переговоры с другими производителями и поставщиками боеприпасов соответствующих калибров.

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ГАР МОУ отмечает, что дополнительными соглашениями к действующим контрактам необходимо уменьшить объем обязательств завода с возвратом соответствующих средств, чтобы их можно было перераспределить на закрытие потребностей Сил обороны Украины.

"В случае, если другие производители и поставщики не смогут обеспечить необходимое количество боеприпасов, должно быть принято решение о срочной закупке альтернативных средств поражения. В письмах, которые ГАР МОУ направила соответствующим ведомствам, указаны цифры, калибры и номера контрактов, которые не могут быть названы публично", - заявляют в ГАР МОУ.