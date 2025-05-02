Жумадилов объяснил, почему завод-фигурант дела о некачественных минах продолжает отгрузку

Завод в Днепропетровской области, руководство которого недавно задержали правоохранители из-за поставки некачественной оборонной продукции, сейчас продолжает отгрузку, а проблемы с качеством продукции уже не отмечаются. Об этом сообщил директор Агентства оборонных закупок, председатель Комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла для синхронизации всех процессов между ГОТ и АОЗ Арсен Жумадилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

"Во-первых, этот завод действительно является нашим контрагентом, в том числе по 120-й мине, но не ключевым, не основным. То есть мы диверсифицировали поставки из-за того, что у нас есть там не менее четырех поставщиков, которые выполняют соответствующие объемы. И он не является крупнейшим", - отметил Жумадилов.

Он также отметил, что недавнее задержание руководства завода не парализовало работу предприятия.

Они продолжают работать. Они продолжают отгрузку. Что касается тех проблем с качеством, которые у них были, именно на сегодня они не... ну, скажем так, не замечаются и нет рекламации. Они со своей стороны перестроили некоторые процессы. Та рекламационная работа, которая ими была проведена, в принципе, закрыта уже в полном объеме. Поэтому тот кейс, который был им присущ в прошлом году, я так понимаю, что там есть последствия юридического характера, и там уже будет разбираться суд - пояснил директор АОЗ.

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По словам Жумадилова, ситуация сейчас другая, но, учитывая прошлые инциденты, Агентство не делает ставку только на одного производителя.

"Мы как Агентство оборонных закупок, мы являемся ключевым оружейным агентством, если мы не будем контрактовать то или иное предприятие оборонной сферы, это предприятие просто закроется. Если нет очень сильных серьезных оснований, почему оно должно закрыться, то должна быть проведена работа над ошибками, но предприятие должно продолжить работать", - добавил Жумадилов.

Напомним

29 апреля Офис Генерального прокурора сообщил о задержании двух должностных лиц оборонного завода в Днепропетровской области и их сообщников, которые поставили армии более 120 тыс. бракованных минометных снарядов на более 11 млрд грн.