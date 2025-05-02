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Содержать АОЗ и ДОТ после войны будет слишком дорого: в Минобороны объяснили объединение двух агентств

Киев • УНН

 • 380 просмотра

После войны Агентство оборонных закупок и Гос оператор тыла объединят в одну структуру. Содержание двух агентств будет слишком дорогим и не соответствует стандартам НАТО.

Содержать АОЗ и ДОТ после войны будет слишком дорого: в Минобороны объяснили объединение двух агентств

В Украине после завершения войны планируют объединить Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), из-за того, что содержание двух отдельных агентств будет слишком дорогим для государственного бюджета и не соответствует стандартам НАТО. 

Об этом рассказал директор Агентства оборонных закупок, председатель Комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла для синхронизации всех процессов между ДОТ и АОЗ Арсен Жумадилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Именно объединение, по словам Жумадилова, запланировано на период после завершения военного положения. В то же время готовиться к этому нужно уже — для этого создана специальная комиссия.

Потому что, на самом деле, после войны мы понимаем, что, скорее всего, расходы на оборону в нашем государстве существенно сократятся, потому что в нашей стране будет очень много других приоритетов, которые необходимо будет финансировать. Из-за того, что финансовая операционная модель и АОЗ, и ДОТ основывается на том, какой объем закупок они проводят, есть риск того, что содержать два агентства после войны просто будет нецелесообразно. Слишком дорого, если по-простому, для государства

- пояснил директор АОЗ.

Он подчеркнул, что ключевыми вызовами является не только юридическая реорганизация, но и операционная интеграция — две структуры работают отдельно уже более полутора лет и имеют различия в процессах.

Чтобы мы не получали, например, две функции по двум агенциям, те, которые могут быть объединены. Например, аналитического обеспечения или юридического сопровождения, коммуникации и тому подобное. И именно на этом мы планируем сфокусироваться в рамках этой комиссии, подготовив все необходимое для такого объединения

- добавил Жумадилов.

Также он пояснил, что решение объединить оба АОЗ и ДОТ именно после войны, обусловлено стандартом, который определен как требование НАТО.

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Это четко прописано в стратегическом бюллетене наших взаимодействий с НАТО. И когда мы говорим об объединении двух агентств, мы, по сути, говорим о первом шаге на этом пути

- пояснил Жумадилов.

Кроме того, он напомнил, что в 2024 году Украина обратилась в НАТО с просьбой отсрочить требование о создании единого агентства до завершения войны, учитывая риски при запуске новых структур.

И сейчас оно может выглядеть уже с нашей украинской стороны непоследовательно, что мы сами что мы сами просили НАТО не требовать от нас объединения агентства до конца войны, а здесь мы сами их объединяем. Поэтому, чтобы не выглядеть непоследовательно, сейчас такое решение

- добавил Жумадилов.

Напомним

Ранее Минобороны сообщали, что готовят основу для объединения двух структур - Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла – в единое подразделение.

Алина Волянская

Алина Волянская

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