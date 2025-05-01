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Агенцію оборонних закупівель та Державний оператор тилу об’єднають. Комісію з реорганізації ДОТ очолить Жумаділов

Київ • УНН

 • 6564 перегляди

Міноборони готує об'єднання двох структур в єдиний підрозділ. Це дозволить оптимізувати управління та пришвидшити забезпечення війська. Комісію з реорганізації ДОТ очолить директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Агенцію оборонних закупівель та Державний оператор тилу об’єднають. Комісію з реорганізації ДОТ очолить Жумаділов

Міністерство оборони України готує підґрунтя для об’єднання двох структур - Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу – в єдиний підрозділ. Комісію з реорганізації очолить директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. Про це повідомив голова відомства Рустем Умєров, передає УНН з посиланням на Міноборони у Telegram.

Деталі

За його словами, запуск Державного оператора тилу як ключового елементу реформи оборонних закупівель у грудні 2023 року допоміг забезпечити прозорість та економію в понад 26 мільярдів гривень, залучення нових постачальників і запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain.

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Це дало змогу міністерству зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі і стало основою для подальших кроків реформування за стандартами НАТО.

З метою масштабування розпочатих реформ, я підписав Наказ про створення Комісії з реорганізації Державного оператора тилу. Її очолить Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель. Комісія працюватиме на базі АОЗ. До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська

– зазначив Умєров.

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За його словами, у відомстві синхронізують підходи, адаптують законодавство та готують нову модель роботи, щоб після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення.

Нагадаємо

Арсен Жумаділов у березні поточного року залишив посаду гендиректора Державного оператора тилу та очолив Агенцію оборонних закупівель.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаПолітика
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