В оборонній сфері кадрові перестановки: у Жумаділова - нове призначення
Київ • УНН
Арсен Жумаділов залишає посаду гендиректора ДОТ та очолює Агенцію оборонних закупівель. Тимчасовим керівником ДОТ призначено Андрія Созанського.
Арсен Жумаділов залишає посаду гендиректора Державного оператора тилу та очолює Агенцію оборонних закупівель, повідомили у відповідних відомствах у четвер, пише УНН.
Відсьогодні Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора Державного оператора тилу (DOT). До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. Це рішення було підтримано наглядовою радою
При цьому Агенція оборонних закупівель оголосила про нову посаду для Жумаділова.
Сьогодні Міністерство оборони України призначило Арсена Жумаділова на посаду директора АОЗ
В агенції зазначили, що "система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання". "Головний пріоритет – не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах", - ідеться у заяві.
"Перед АОЗ стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою", - наголосили відомстві.
Безрукову звільнено з АОЗ, оборонні закупівлі тимчасово очолить Жумаділов31.01.25, 13:48 • 50840 переглядiв