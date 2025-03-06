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В оборонній сфері кадрові перестановки: у Жумаділова - нове призначення

Київ • УНН

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Арсен Жумаділов залишає посаду гендиректора ДОТ та очолює Агенцію оборонних закупівель. Тимчасовим керівником ДОТ призначено Андрія Созанського.

В оборонній сфері кадрові перестановки: у Жумаділова - нове призначення

Арсен Жумаділов залишає посаду гендиректора Державного оператора тилу та очолює Агенцію оборонних закупівель, повідомили у відповідних відомствах у четвер, пише УНН.

Відсьогодні Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора Державного оператора тилу (DOT). До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. Це рішення було підтримано наглядовою радою

- повідомили у ДОТ у соцмережах.

При цьому Агенція оборонних закупівель оголосила про нову посаду для Жумаділова.

Сьогодні Міністерство оборони України призначило Арсена Жумаділова на посаду директора АОЗ

- ідеться у повідомленні АОЗ у соцмережах.

В агенції зазначили, що "система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання". "Головний пріоритет – не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах", - ідеться у заяві.

"Перед АОЗ стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою", - наголосили  відомстві.

Безрукову звільнено з АОЗ, оборонні закупівлі тимчасово очолить Жумаділов31.01.25, 13:48 • 50840 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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