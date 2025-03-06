В оборонной сфере кадровые перестановки: у Жумадилова - новое назначение
Киев • УНН
Арсен Жумадилов покидает пост гендиректора ДОТ и возглавляет Агентство оборонных закупок. Временным руководителем ДОТ назначен Андрей Созанский.
Арсен Жумадилов покидает пост генерального директора Государственного оператора тыла и возглавляет Агентство оборонных закупок, сообщили в соответствующих ведомствах в четверг, пишет УНН.
С сегодняшнего дня Арсен Жумадилов покидает пост генерального директора Государственного оператора тыла (DOT). До выбора нового руководителя, и.о. будет исполнительный директор, Андрей Созанский. Это решение было поддержано наблюдательным советом
При этом Агентство оборонных закупок объявило о новой должности для Жумадилова.
Сегодня Министерство обороны Украины назначило Арсена Жумадилова на должность директора АОЗ
В агентстве отметили, что "система оборонных закупок требует четких правил, быстрых решений и эффективного снабжения". "Главный приоритет – не просто заключение контрактов, а своевременное обеспечение ВСУ необходимым вооружением в нужных объемах", - говорится в заявлении.
"Перед АОЗ стоит задача сделать систему оборонных закупок эффективной, прогнозируемой и устойчивой", - подчеркнули в ведомстве.
Безрукова уволена из АОЗ, оборонные закупки временно возглавит Жумадилов31.01.25, 13:48 • 50832 просмотра