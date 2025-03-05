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Міноборони посилило перевірку пайків для армії

Київ • УНН

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Міністерство оборони запровадило багаторівневу систему контролю якості пайків для ЗСУ. Кожен компонент проходить лабораторні перевірки, а неякісні партії повертаються постачальникам.

Міноборони посилило перевірку пайків для армії

Мністерство оборони посилило перевірку добових польових наборів продуктів для Збройних сил України ті їх постачання. Для цього запроваджено багаторівневу систему контролю.

Про це повідомило Міноборони, пише УНН.

Запроваджена система контролю спрямована на те, щоб до війська надходили лише якісні продукти. Виявлені невідповідності змушують постачальників покращувати складові сухпайків

- зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Згідно з правилами, передбачається обов’язковий контроль у ветлабораторіях усіх складових пайка (перші, другі страви, додаткові продукти).

Після випробувань постачальники отримують дозвіл на комплектування, надалі проводиться дегустація готових страв та оцінка їх харчової якості.

Наступний етап – приймання партій пайків на об’єднаних центрах забезпечення ЗСУ. З кожної партії відбирається певна кількість ящиків для перевірки комплектності та наявності протоколів випробувань на кожну продукцію. Виявлені невідповідності усувають.

Партії пайків, у яких виявили порушення, не приймаються та повертаються назад постачальнику. З початку року фахівці Центрального управління контролю якості не допустили близько 90 000 комплектів.

Серед найпоширеніших невідповідності вимогам – нестача або надлишок окремих складових, порушення герметичності або виявлення продуктів, які не проходили випробування. Найбільше виявлених порушень стосувалися якості м’яса у перших та других стравах.

Нагадаємо

У січні Державний оператор тилу Міністерства оборони впровадив нову модель постачання продуктів для ЗСУ у 2025 році, яка передбачає чітке розмежування функцій закупівлі та логістики. Контракт передбачає постійний моніторинг результатів для подальшого вдосконалення й масштабування на інші регіони.

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