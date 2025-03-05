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Министерство обороны усилило проверку пайков для армии

Киев • УНН

 • 23201 просмотра

Министерство обороны внедрило многоуровневую систему контроля качества пайков для ВСУ. Каждый компонент проходит лабораторные проверки, а некачественные партии возвращаются поставщикам.

Министерство обороны усилило проверку пайков для армии

Министерство обороны усилило проверку суточных полевых наборов продуктов для Вооруженных сил Украины и их поставок. Для этого введена многоуровневая система контроля.

Об этом сообщило Министерство обороны, пишет УНН.

Введенная система контроля направлена на то, чтобы в армию поступали только качественные продукты. Выявленные несоответствия заставляют поставщиков улучшать составные части сухпайков

- отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Согласно правилам, предусмотрен обязательный контроль в ветлабораториях всех составных частей пайка (первые, вторые блюда, дополнительные продукты).

После испытаний поставщики получают разрешение на комплектацию, далее проводится дегустация готовых блюд и оценка их пищевого качества.

Следующий этап – прием партий пайков на объединенных центрах обеспечения ВСУ. Из каждой партии отбирается определенное количество ящиков для проверки комплектности и наличия протоколов испытаний на каждую продукцию. Выявленные несоответствия устраняются.

Партии пайков, в которых выявлены нарушения, не принимаются и возвращаются обратно поставщику. С начала года специалисты Центрального управления контроля качества не допустили около 90 000 комплектов.

Среди наиболее распространенных несоответствий требованиям – нехватка или избыток отдельных составных частей, нарушение герметичности или выявление продуктов, которые не проходили испытания. Наибольшее количество выявленных нарушений касалось качества мяса в первых и вторых блюдах.

Напоминаем

В январе Государственный оператор тыла Министерства обороны внедрил новую модель поставки продуктов для ВСУ в 2025 году, которая предполагает четкое разграничение функций закупки и логистики. Контракт предусматривает постоянный мониторинг результатов для дальнейшего совершенствования и масштабирования на другие регионы.

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