Министерство обороны усилило проверку пайков для армии
Киев • УНН
Министерство обороны внедрило многоуровневую систему контроля качества пайков для ВСУ. Каждый компонент проходит лабораторные проверки, а некачественные партии возвращаются поставщикам.
Министерство обороны усилило проверку суточных полевых наборов продуктов для Вооруженных сил Украины и их поставок. Для этого введена многоуровневая система контроля.
Об этом сообщило Министерство обороны, пишет УНН.
Введенная система контроля направлена на то, чтобы в армию поступали только качественные продукты. Выявленные несоответствия заставляют поставщиков улучшать составные части сухпайков
Согласно правилам, предусмотрен обязательный контроль в ветлабораториях всех составных частей пайка (первые, вторые блюда, дополнительные продукты).
После испытаний поставщики получают разрешение на комплектацию, далее проводится дегустация готовых блюд и оценка их пищевого качества.
Следующий этап – прием партий пайков на объединенных центрах обеспечения ВСУ. Из каждой партии отбирается определенное количество ящиков для проверки комплектности и наличия протоколов испытаний на каждую продукцию. Выявленные несоответствия устраняются.
Партии пайков, в которых выявлены нарушения, не принимаются и возвращаются обратно поставщику. С начала года специалисты Центрального управления контроля качества не допустили около 90 000 комплектов.
Среди наиболее распространенных несоответствий требованиям – нехватка или избыток отдельных составных частей, нарушение герметичности или выявление продуктов, которые не проходили испытания. Наибольшее количество выявленных нарушений касалось качества мяса в первых и вторых блюдах.
Напоминаем
В январе Государственный оператор тыла Министерства обороны внедрил новую модель поставки продуктов для ВСУ в 2025 году, которая предполагает четкое разграничение функций закупки и логистики. Контракт предусматривает постоянный мониторинг результатов для дальнейшего совершенствования и масштабирования на другие регионы.