Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла объединят. Комиссию по реорганизации ГОТ возглавит Жумадилов
Киев • УНН
Минобороны готовит объединение двух структур в единое подразделение. Это позволит оптимизировать управление и ускорить обеспечение войска. Комиссию по реорганизации ГОТ возглавит директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.
Министерство обороны Украины готовит основу для объединения двух структур - Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла - в единое подразделение. Комиссию по реорганизации ГОТ возглавит директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров, передает УНН со ссылкой на Минобороны в Telegram.
Детали
По его словам, запуск Государственного оператора тыла как ключевого элемента реформы оборонных закупок в декабре 2023 года помог обеспечить прозрачность и экономию в более 26 миллиардов гривен, привлечение новых поставщиков и запуск современной ІТ-системы DOT-Chain.
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Это позволило министерству сосредоточиться на стратегическом управлении, политике и контроле и стало основой для дальнейших шагов реформирования по стандартам НАТО.
С целью масштабирования начатых реформ, я подписал Приказ о создании Комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок. Комиссия будет работать на базе АОЗ. До завершения военного положения мы готовим почву для объединения двух ключевых институтов - АОЗ и ДОТ. Наша цель - уменьшить дублирование функций, оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войска
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По его словам, в ведомстве синхронизируют подходы, адаптируют законодательство и готовят новую модель работы, чтобы после победы перейти к максимально эффективной системе тылового обеспечения.
Напомним
Арсен Жумадилов в марте текущего года покинул должность гендиректора Государственного оператора тыла и возглавил Агентство оборонных закупок.