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Утримувати АОЗ і ДОТ після війни буде задорого: в Міноборони пояснили обʼєднання двох агенцій

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Після війни Агенцію оборонних закупівель та Держ оператора тилу об'єднають в одну структуру. Утримання двох агенцій буде занадто дорогим та не відповідає стандартам НАТО.

Утримувати АОЗ і ДОТ після війни буде задорого: в Міноборони пояснили обʼєднання двох агенцій

В Україні після завершення війни планують об’єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ), через те, що утримання двох окремих агенцій буде надто дорогим для державного бюджету і не відповідає стандартам НАТО. 

Про це розповів директор Агенції оборонних закупівель, голова Комісії з реорганізації Державного оператора тилу для синхронізації всіх процесів між ДОТ та АОЗ Арсен Жумаділов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Саме об’єднання, за словами Жумаділова, заплановане на період після завершення воєнного стану. Водночас готуватись до цього потрібно вже — для цього створена спеціальна комісія.

Тому що, насправді, після війни ми розуміємо, що, скоріш за все, видатки на оборону в нашій державі суттєво скоротяться, тому що в нашій країні буде дуже багато інших пріоритетів, які необхідно буде фінансувати. Через те, що фінансова операційна модель і АОЗ, і ДОТ ґрунтується на тому, який обсяг закупівель вони проводять, є ризик того, що утримувати дві агенції після війни просто буде недоцільно. Задорого, якщо по-простому, для держави

- пояснив директор АОЗ.

Він наголосив, що ключовими викликами є не лише юридична реорганізація, а й операційна інтеграція — дві структури працюють окремо вже понад півтора року й мають відмінності у процесах.

Щоб ми не отримували, наприклад, дві функції по двох агенцій, ті, які можуть бути об'єднані. Наприклад, аналітичного забезпечення або юридичного супроводу, комунікації тощо. І саме на цьому ми плануємо сфокусуватися в межах цієї комісії, підготувавши все необхідне для такого об'єднання

- додав Жумаділов.

Також він пояснив, що рішення обʼєднати обидві АОЗ та ДОТ саме після війни, зумовлене стандартом, який визначений як вимога НАТО.

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Це чітко прописано у стратегічному бюлетені наших взаємодій з НАТО. І коли ми говоримо про об'єднання двох агенцій, ми, по суті, говоримо про перший крок на цьому шляху

- пояснив Жумаділов.

Крім того, він нагадав, що у 2024 році, Україна звернулася до НАТО з проханням відтермінувати вимогу щодо створення єдиної агенції до завершення війни, з огляду на ризики при запуску нових структур.

І зараз воно може виглядати уже з нашого українського боку непослідовно, що ми самі що ми самі просили НАТО не вимагати від нас об'єднання агенції до кінця війни, а тут ми самі їх об'єднуємо. Тому, щоб не виглядати непослідовно, зараз отаке рішення

- додав Жумаділов.

Нагадаємо

Раніше Міноборони повідомляли, що готують підґрунтя для об’єднання двох структур - Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу – в єдиний підрозділ.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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