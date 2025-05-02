Утримувати АОЗ і ДОТ після війни буде задорого: в Міноборони пояснили обʼєднання двох агенцій

В Україні після завершення війни планують об’єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ), через те, що утримання двох окремих агенцій буде надто дорогим для державного бюджету і не відповідає стандартам НАТО.

Про це розповів директор Агенції оборонних закупівель, голова Комісії з реорганізації Державного оператора тилу для синхронізації всіх процесів між ДОТ та АОЗ Арсен Жумаділов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Саме об’єднання, за словами Жумаділова, заплановане на період після завершення воєнного стану. Водночас готуватись до цього потрібно вже — для цього створена спеціальна комісія.

Тому що, насправді, після війни ми розуміємо, що, скоріш за все, видатки на оборону в нашій державі суттєво скоротяться, тому що в нашій країні буде дуже багато інших пріоритетів, які необхідно буде фінансувати. Через те, що фінансова операційна модель і АОЗ, і ДОТ ґрунтується на тому, який обсяг закупівель вони проводять, є ризик того, що утримувати дві агенції після війни просто буде недоцільно. Задорого, якщо по-простому, для держави - пояснив директор АОЗ.

Він наголосив, що ключовими викликами є не лише юридична реорганізація, а й операційна інтеграція — дві структури працюють окремо вже понад півтора року й мають відмінності у процесах.

Щоб ми не отримували, наприклад, дві функції по двох агенцій, ті, які можуть бути об'єднані. Наприклад, аналітичного забезпечення або юридичного супроводу, комунікації тощо. І саме на цьому ми плануємо сфокусуватися в межах цієї комісії, підготувавши все необхідне для такого об'єднання - додав Жумаділов.

Також він пояснив, що рішення обʼєднати обидві АОЗ та ДОТ саме після війни, зумовлене стандартом, який визначений як вимога НАТО.

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Це чітко прописано у стратегічному бюлетені наших взаємодій з НАТО. І коли ми говоримо про об'єднання двох агенцій, ми, по суті, говоримо про перший крок на цьому шляху - пояснив Жумаділов.

Крім того, він нагадав, що у 2024 році, Україна звернулася до НАТО з проханням відтермінувати вимогу щодо створення єдиної агенції до завершення війни, з огляду на ризики при запуску нових структур.

І зараз воно може виглядати уже з нашого українського боку непослідовно, що ми самі що ми самі просили НАТО не вимагати від нас об'єднання агенції до кінця війни, а тут ми самі їх об'єднуємо. Тому, щоб не виглядати непослідовно, зараз отаке рішення - додав Жумаділов.

Нагадаємо

Раніше Міноборони повідомляли, що готують підґрунтя для об’єднання двох структур - Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу – в єдиний підрозділ.