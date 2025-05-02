Жумаділов пояснив, чому завод-фігурант справи про неякісні міни продовжує відвантаження

Завод на Дніпропетровщині, керівництво якого нещодавно затримали правоохоронці через поставку неякісної оборонної продукції, наразі продовжує відвантаження, а проблеми з якістю продукції вже не помічаються. Про це повідомив директор Агенції оборонних закупівель, голова Комісії з реорганізації Державного оператора тилу для синхронізації всіх процесів між ДОТ та АОЗ Арсен Жумаділов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"По-перше, цей завод дійсно є нашим контрагентом, у тому числі по 120-й міні, але не ключовим, не основним. Тобто ми диверсифікували постачання через те, що в нас є там щонайменше чотири постачальника, які виконують відповідні обсяги. І він не є найбільшим", - зазначив Жумаділов.

Він також зауважив, що нещодавнє затримання керівництва заводу не паралізувало роботу підприємства.

Вони продовжують працювати. Вони продовжують відвантаження. Що стосується тих проблем з якістю, які у них були, саме на сьогодні вони не... ну, скажімо так, не помічаються і немає рекламації. Вони зі свого боку перебудували деякі процеси. Та рекламаційна робота, яка ними була проведена, у принципі, закрита уже в повному обсязі. Тому той кейс, що був їм притаманний в минулому році, я так розумію, що там є наслідки юридичного характеру, і там вже буде розбиратися суд