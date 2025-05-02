Жумаділов пояснив, чому завод-фігурант справи про неякісні міни продовжує відвантаження
Київ • УНН
Завод, керівництво якого затримали за неякісну продукцію, відновив постачання. Проблеми з якістю вирішено, рекламації відсутні, але Агенція диверсифікує постачальників.
Завод на Дніпропетровщині, керівництво якого нещодавно затримали правоохоронці через поставку неякісної оборонної продукції, наразі продовжує відвантаження, а проблеми з якістю продукції вже не помічаються. Про це повідомив директор Агенції оборонних закупівель, голова Комісії з реорганізації Державного оператора тилу для синхронізації всіх процесів між ДОТ та АОЗ Арсен Жумаділов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"По-перше, цей завод дійсно є нашим контрагентом, у тому числі по 120-й міні, але не ключовим, не основним. Тобто ми диверсифікували постачання через те, що в нас є там щонайменше чотири постачальника, які виконують відповідні обсяги. І він не є найбільшим", - зазначив Жумаділов.
Він також зауважив, що нещодавнє затримання керівництва заводу не паралізувало роботу підприємства.
Вони продовжують працювати. Вони продовжують відвантаження. Що стосується тих проблем з якістю, які у них були, саме на сьогодні вони не... ну, скажімо так, не помічаються і немає рекламації. Вони зі свого боку перебудували деякі процеси. Та рекламаційна робота, яка ними була проведена, у принципі, закрита уже в повному обсязі. Тому той кейс, що був їм притаманний в минулому році, я так розумію, що там є наслідки юридичного характеру, і там вже буде розбиратися суд
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За словами Жумаділова, ситуація наразі інша, але, з огляду на минулі інциденти, Агенція не робить ставку лише на одного виробника.
"Ми як Агенція оборонних закупівель, ми є ключовою зброєвною агенцією, якщо ми не будемо контрактувати те чи інше підприємство оборонної сфери, це підприємство просто закриється. Якщо немає дуже сильних серйозних підстав, чому воно має закритися, то має бути проведена робота над помилками, але підприємство має продовжити працювати", - додав Жумаділов.
Нагадаємо
29 квітня Офіс Генерального прокурора повідомив про затримання двох посадовців оборонного заводу на Дніпропетровщині та їхніх спільників, які поставили армії понад 120 тис. бракованих мінометних снарядів на понад 11 млрд грн.