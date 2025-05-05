ГАР МОУ закликала до негайного аудиту заводу, який постачав неякісні мінометні снаряди для ЗСУ

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона
09:24 • 17627 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

08:41 • 20240 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
06:29 • 49036 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
06:08 • 61351 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 120091 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 161130 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 183783 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 105204 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 99497 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 101099 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
57%
745 мм
Популярнi новини

У росії скаржаться на атаку БпЛА на москву, закрили аеропорт "Домодєдово"

5 травня, 01:07 • 36767 перегляди

Президентські вибори в Румунії: хто виходить у другий тур

5 травня, 01:25 • 26872 перегляди

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку

05:19 • 30635 перегляди

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

07:29 • 26176 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 14488 перегляди
Публікації

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

09:24 • 17647 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

06:29 • 49062 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

06:08 • 61374 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 183800 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 86249 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Петро Павел

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Румунія

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

08:45 • 8532 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

08:03 • 10726 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

07:50 • 14874 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 21139 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 38933 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Truth Social

Шахед-136

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

ГАР МОУ закликала до негайного аудиту заводу, який постачав неякісні мінометні снаряди для ЗСУ

Київ • УНН

 • 4784 перегляди

Громадська рада при МОУ закликала до аудиту оборонного заводу, чий директор був затриманий за постачання неякісних мін. Завод заборгував армії сотні тисяч боєприпасів.

ГАР МОУ закликала до негайного аудиту заводу, який постачав неякісні мінометні снаряди для ЗСУ

Громадська антикорупційна рада при МОУ закликала до невідкладного проведення аудиту й термінового аналізу виробничих можливостей оборонного заводу на Дніпропетровщині, яке поставило до ЗСУ неякісні 120-мм мінометні міни, передає УНН.

Деталі

У Громадській антикорупційна раді нагадали, що минулого тижня СБУ затримало генерального директора одного з найбільших державних оборонних заводів по справі про постачання у армію неякісних 120-мм мінометних мін.

Як повідомляли ЗМІ мова про гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана.

Також було затримано першого заступника директора заводу і двох працівників Міноборони (один із них колишній), які мали відповідати за перевірку якості мін і контролювати технологічний процес.

Цей скандал є відомим і ГАР МОУ передавала до НАБУ і ДБР заяви про злочин у цій справі з іменами і цифрами, які не можуть бути названі публічно. Водночас ми розуміємо ще декілька речей, які залишилися поза рамками публічної дискусії

- зазначили у ГАР МОУ.

ГАР МОУ наголошує, що у справі про закупівлю неякісних мін кількість затриманих і підозрюваних не може обмежитись тільки вище перерахованими чотирма особами.

Хтось давав команди заключати нові контракти на постачання нових партій мін вже після гучного скандалу, хтось заключав ці контракти, хтось лобіював все нові і нові переведення державних коштів. Всі ці "хтось" мають бути названі суспільству по іменах

йдеться в повідомленні.

Також зауважується, що проти директора заводу було давно порушено декілька справ про корупцію різними силовими структурами.

3,2 млн грн збитків стратегічному держпідприємству: повідомлено про нову підозру Шиману02.04.24, 18:37 • 103177 переглядiв

"При цьому зрозуміло, що корупцією на великому виробництві неможливо займатись тільки у складі гендиректора і його заступника. Але проти інших топ-менеджерів заводу поки не відкрито кримінальних справ, їх не викликають на допити (за інформацією станом на зараз).

За великим рахунком, за останній рік навколо заводу було створено щось на кшталт фінансової піраміди. Заводу доручалося виконання контракту на поставку боєприпасів, папери підписувались, завод не виконував замовлення у строк. Тоді папери переписувались, до старих контрактів додавалися "допки", які продовжували термін дії контракту, і… заключався новий контракт на ще більший обсяг!", - наголошують у ГАР МОУ.

Повідомляється, що станом на момент арешту директора завод був винен Силам оборони сотні тисяч боєприпасів.

Це означає, що армія не отримала їх своєчасно, а це в свою чергу означає, що це вартувало нам життів бійців, територій, жертв серед мирного населення. "Піраміда", про яку сказано вище, мала всі шанси впасти навіть без затримання багаторічного керівника заводу. Обсяг невиконаних поставок боєприпасів збільшувався щомісяця, і рано чи пізно це число само по собі стало б занадто великим навіть для тих, хто лобіював все нові і нові контракти з заводом

- заявляють у ГАР МОУ.

Громадська антикорупційна рада заявляє, що тепер, після затримання керівника заводу, "піраміда" вочевидь розсиплеться протягом дуже короткого часу. Бо, як правило, при різкій зміні керівництва, особливо багаторічного (а нинішній директор керував заводом ще з минулого століття) новому менеджменту знадобиться до року або навіть більше, аби вникнути у всі виробничі процеси, зрозуміти фінансові потоки, в тому числі корупційні, розібратися із бухгалтерією, переглянути контракти, заспокоїти постачальників і завезти нову команду менеджерів.

Цього часу у Сил оборони немає. ГАР МОУ, яка має у розпорядженні цифри і номери контрактів, відправила листи на відповідні відомства і міністерства з вимогою, зокрема, невідкладно завести на завод професійну команду керівників з досвідом кризового управління підприємствами, провести аудит і терміновий аналіз виробничих можливостей заводу (насамперед реальної наявності порохів), який у найкоротші строки має дати відповідь на питання щодо фактичної кількості боєприпасів, що можуть бути поставлені до Сил оборони України у визначені контрактами терміни

- йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після чіткого розуміння розриву між обсягом законтрактованих постачань та реальними виробничими можливостями підприємства, слід провести переговори з іншими виробниками та постачальниками боєприпасів відповідних калібрів.

Жумаділов пояснив, чому завод-фігурант справи про неякісні міни продовжує відвантаження02.05.25, 12:56 • 2227 переглядiв

ГАР МОУ наголошує, що додатковими угодами до чинних контрактів необхідно зменшити обсяг зобов’язань заводу з поверненням відповідних коштів, аби їх можна було перерозподілити на закриття потреб Сил оборони України.

"У разі, якщо інші виробники та постачальники не зможуть забезпечити необхідну кількість боєприпасів, має бути ухвалене рішення про термінову закупівлю альтернативних засобів ураження. У листах, які ГАР МОУ надіслала відповідним відомствам, вказані цифри, калібри і номери контрактів, які не можуть бути названі публічно", - заявляють у ГАР МОУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКримінал та НП
Міністерство оборони України
Україна
Brent
$60.53
Bitcoin
$94,569.40
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.85
Золото
$3,317.46
Ethereum
$1,823.44