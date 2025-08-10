$41.460.00
10 августа, 08:18 • 19136 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 68553 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 145270 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 110936 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 282867 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 159033 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 343774 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 312189 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107399 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150029 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Фронт 10 августа: 112 боевых столкновений и значительные потери врага

Киев • УНН

 • 582 просмотра

С начала суток 10 августа на фронте произошло 112 боевых столкновений. Противник совершил 38 авиационных ударов и 1691 удар дроном-камикадзе.

Фронт 10 августа: 112 боевых столкновений и значительные потери врага

С начала суток 10 августа на фронте произошло 112 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 38 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиационных бомб, совершил 1 691 удар дроном-камикадзе и 4 127 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки российских захватчиков. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 17 управляемых бомб, совершил 275 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили четыре атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших войск. Бои шли в районах населенных пунктов Радьковка, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Карповка, Колодези, Грековка и в сторону Шандриголово и Дроновки.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили пять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

Погибло более 20 оккупантов, среди них - командир и начальник штаба: авиация ВСУ уничтожила командный пункт россиян на Херсонщине10.08.25, 17:00 • 3452 просмотра

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки в районах Новомарково, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Александро-Калиново, Катериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затишок, Кучеров Яр, Заповедное, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверово, Котлино, Орехово и Федоровка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 108 и ранили 56 оккупантов, уничтожили восемь единиц автомобильной техники, 13 БпЛА и склад боеприпасов; также повредили три пушки, два автомобиля и танк захватчиков

- доложили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 18 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Вольное Поле, Темировка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили атаку захватчиков.

На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел четыре напрасные атаки на позиции наших защитников.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - говорится в сводке.

Напомним

За сутки 9 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат, 70 артсистем и 1 крылатую ракету.

Прекращение войны рф и Украины предполагает обмен территориями - Грэм10.08.25, 20:50 • 2530 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины