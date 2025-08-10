Фронт 10 августа: 112 боевых столкновений и значительные потери врага

С начала суток 10 августа на фронте произошло 112 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 38 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиационных бомб, совершил 1 691 удар дроном-камикадзе и 4 127 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки российских захватчиков. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 17 управляемых бомб, совершил 275 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили четыре атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших войск. Бои шли в районах населенных пунктов Радьковка, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Карповка, Колодези, Грековка и в сторону Шандриголово и Дроновки.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили пять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки в районах Новомарково, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Александро-Калиново, Катериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затишок, Кучеров Яр, Заповедное, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверово, Котлино, Орехово и Федоровка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 108 и ранили 56 оккупантов, уничтожили восемь единиц автомобильной техники, 13 БпЛА и склад боеприпасов; также повредили три пушки, два автомобиля и танк захватчиков - доложили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 18 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Вольное Поле, Темировка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили атаку захватчиков.

На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел четыре напрасные атаки на позиции наших защитников.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - говорится в сводке.

Напомним

За сутки 9 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат, 70 артсистем и 1 крылатую ракету.

