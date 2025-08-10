Фронт 10 серпня: 112 бойових зіткнень та значні втрати ворога

$41.460.00
10 серпня, 08:18 • 19294 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 69123 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 145734 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 111264 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 283152 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 159163 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 344005 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 312363 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107415 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150037 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україну охопить похолодання та штормовий вітер: прогноз погоди 11 серпня10 серпня, 14:25 • 10271 перегляди
Латвія передала ДСНС України 16 пожежних автомобілівPhotoVideo10 серпня, 15:01 • 8968 перегляди
путін вимагає територіальних поступок від України замість повного припинення вогню - The Washington Post 10 серпня, 15:23 • 7122 перегляди
Коли Чорний Місяць з'явиться над Землею: озвучена дата унікальної події 2025 року10 серпня, 15:43 • 9402 перегляди
Озброєний чоловік захопив заручників у львівському супермаркеті "Арсен"16:48 • 11949 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 344005 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 221473 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 312362 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 323188 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 223808 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білий дім
Аляска
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 56974 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 145731 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 323188 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 230509 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 239721 перегляди
Вашингтон пост
Bild
The New York Times
The Times
Економіст (журнал)

Фронт 10 серпня: 112 бойових зіткнень та значні втрати ворога

Київ • УНН

 • 738 перегляди

З початку доби 10 серпня на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Противник здійснив 38 авіаційних ударів та 1691 удар дроном-камікадзе.

Фронт 10 серпня: 112 бойових зіткнень та значні втрати ворога

З початку доби 10 серпня на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 691 удар дроном-камікадзе та 4 127 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки російських загарбників. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 17 керованих бомб, здійснив 275 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка та у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

Загинуло понад 20 окупантів, серед них - командир і начальник штабу: авіація ЗСУ знищила командний пункт росіян на Херсонщині10.08.25, 17:00 • 3496 переглядiв

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки в районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Заповідне, Красний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове та Федорівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 108 та поранили 56 окупантів, знищили вісім одиниць автомобільної техніки, 13 БпЛА та склад боєприпасів; також пошкодили три гармати, два автомобілі та танк загарбників

- доповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили атаку загарбників.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська атакували в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог провів чотири марні атаки на позиції наших захисників.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо

За добу 9 серпня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів, 70 артсистем та 1 крилату ракету.

Припинення війни рф і України передбачає обмін територіями - Грем10.08.25, 20:50 • 2588 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України