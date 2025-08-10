$41.460.00
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 30894 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 99084 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 84712 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 259977 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 147060 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 319473 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 294292 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106406 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149048 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 79196 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Втрати ворога: армія рф втратила майже тисячу солдатів та 70 артсистем за добу

Київ • УНН

 • 534 перегляди

За 9 серпня російські війська втратили 950 солдатів, 70 артсистем та 1 крилату ракету. Загалом з 24.02.22 по 10.08.25 ворог втратив 1063240 осіб.

Втрати ворога: армія рф втратила майже тисячу солдатів та 70 артсистем за добу

За добу 9 серпня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів, 70 артсистем та 1 крилату ракету. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1063240 (+950) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11089 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23107 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 31343 (+70)
          • РСЗВ ‒ 1460 (+4)
            • засоби ППО ‒ 1204 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50455 (+140)
                    • крилаті ракети ‒ 3556 (+1)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57982 (+126)
                            • спеціальна техніка ‒ 3936 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              В Інституті вивчення війни вважають, що кремль не зацікавлений у жодному компромісі в переговорному процесі, якщо він не буде означати капітуляції України.

                              Верещук: "Ми не зовсім приймаємо, що ця війна надовго"06.08.25, 00:58 • 44220 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

