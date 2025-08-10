Втрати ворога: армія рф втратила майже тисячу солдатів та 70 артсистем за добу
Київ • УНН
За 9 серпня російські війська втратили 950 солдатів, 70 артсистем та 1 крилату ракету. Загалом з 24.02.22 по 10.08.25 ворог втратив 1063240 осіб.
За добу 9 серпня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів, 70 артсистем та 1 крилату ракету. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1063240 (+950) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11089 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23107 (+4)
- артилерійських систем ‒ 31343 (+70)
- РСЗВ ‒ 1460 (+4)
- засоби ППО ‒ 1204 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50455 (+140)
- крилаті ракети ‒ 3556 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57982 (+126)
- спеціальна техніка ‒ 3936 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни вважають, що кремль не зацікавлений у жодному компромісі в переговорному процесі, якщо він не буде означати капітуляції України.
