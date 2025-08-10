$41.460.00
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 30899 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 99093 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 84714 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 259979 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 147062 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 319480 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 294299 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106406 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149048 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79196 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
8 августа, 13:00 • 294300 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 09:00 • 208793 просмотра
Потери врага: армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 70 артсистем за сутки

Киев • УНН

 • 536 просмотра

За 9 августа российские войска потеряли 950 солдат, 70 артсистем и 1 крылатую ракету. Всего с 24.02.22 по 10.08.25 враг потерял 1063240 человек.

Потери врага: армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 70 артсистем за сутки

За сутки 9 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат, 70 артсистем и 1 крылатую ракету. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1063240 (+950) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11089 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23107 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 31343 (+70)
          • РСЗО ‒ 1460 (+4)
            • средства ПВО ‒ 1204 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 50455 (+140)
                    • крылатые ракеты ‒ 3556 (+1)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57982 (+126)
                            • специальная техника ‒ 3936 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.

