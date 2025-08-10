Потери врага: армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 70 артсистем за сутки
Киев • УНН
За 9 августа российские войска потеряли 950 солдат, 70 артсистем и 1 крылатую ракету. Всего с 24.02.22 по 10.08.25 враг потерял 1063240 человек.
За сутки 9 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат, 70 артсистем и 1 крылатую ракету. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1063240 (+950) человек ликвидировано
- танков ‒ 11089 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23107 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 31343 (+70)
- РСЗО ‒ 1460 (+4)
- средства ПВО ‒ 1204 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 50455 (+140)
- крылатые ракеты ‒ 3556 (+1)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57982 (+126)
- специальная техника ‒ 3936 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.
Верещук: "Мы не совсем принимаем, что эта война надолго"06.08.25, 00:58 • 44220 просмотров