Fox News: Директор ФБР совершил неофициальную поездку в Израиль

Директор ФБР Кристофер Рэй совершил неофициальную поездку в Израиль, где присутствовал на совещаниях руководителей местных спецслужб, сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

По информации издания, директор ФБР встретился со своими коллегами из израильской контрразведки Шин Бет и представителями других спецслужб.

После этого он отправился в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где выступит в четверг. В интервью телеканалу он сообщил, что Соединенные Штаты работают со всеми партнерами, чтобы "противостоять угрозам, в частности от Ирана и "Хезболлы".

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Мы многому научились добавил Рэй по поводу информации, собранной ФБР после событий 7 октября.

По его словам, партнерство ФБР с израильскими коллегами является очень важным, давним и надежным.

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