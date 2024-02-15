Fox News: Директор ФБР совершил неофициальную поездку в Израиль

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  148316 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  204235 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  223974 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  216384 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  317665 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356341 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Новости по теме

Fox News: Директор ФБР совершил неофициальную поездку в Израиль

Директор ФБР Кристофер Рэй совершил неофициальный визит в Израиль, где встретился с руководителями спецслужб, чтобы обсудить противостояние угрозам со стороны Ирана и Хезболлы.

Новости Мира •   •  2376 просмотра
Fox News: Директор ФБР совершил неофициальную поездку в Израиль

Байден предоставил палестинцам временную защиту от депортации в США

Байден предоставляет временную защиту от депортации палестинцам в США на 18 месяцев.

Новости Мира •   •  3231 просмотра
Байден предоставил палестинцам временную защиту от депортации в США

США ввели санкции за экспорт в Иран товаров и технологий

В санкционный список попали два физических лица из Ирана и одно из ОАЭ, сообщили в американском Минфине.

Новости Мира •   •  3928 просмотра
США ввели санкции за экспорт в Иран товаров и технологий

Причиной стрельбы в центре Москвы стало ДТП с дочерью чиновника "ДНР" - СМИ

В центре Москвы произошла стрельба, которая, как сообщается, была вызвана несчастным случаем с участием дочери главы так называемой Федерации бокса "ДНР", которая прибыла с вооруженными охранниками.

Общество •   •  5438 просмотра
Причиной стрельбы в центре Москвы стало ДТП с дочерью чиновника "ДНР" - СМИ

Bloomberg: Европа не сможет гарантировать свою безопасность еще около десяти лет

Европейские страны будут оставаться зависимыми от военной помощи США в сфере безопасности в течение следующего десятилетия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Война •   •  8566 просмотра
Bloomberg: Европа не сможет гарантировать свою безопасность еще около десяти лет

В Курске пылает нефтебаза - россия заявила о попадании украинского БПЛА

Нефтебаза в Курской области России загорелась после того, как губернатор обвинил Украину в атаке на нее с помощью беспилотного летательного аппарата.

Война •   •  8524 просмотра
В Курске пылает нефтебаза - россия заявила о попадании украинского БПЛА

Ермак обсудил с немецкой делегацией проведение Конференции по восстановлению Украины

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с немецкой делегацией, чтобы обсудить подготовку к июньской Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине и создание совместных оборонных производств.

Война •   •  9958 просмотра
Ермак обсудил с немецкой делегацией проведение Конференции по восстановлению Украины

В Харькове прогремели два взрыва во время воздушной тревоги

Два взрыва прогремели в Харькове, Украина, через несколько минут после того, как в регионе прозвучала сирена воздушной тревоги.

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В Харькове прогремели два взрыва во время воздушной тревоги

Госдеп США: ограничение присутствия россии в Черном море - серьезное изменение стратегического позиционирования в регионе

Представитель Госдепартамента заявил, что потеря россией 20% кораблей Черноморского флота, в том числе десантного корабля "Цезарь Куников", является фундаментальным изменением в ограниченном стратегическом позиционировании российского флота в регионе.

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Госдеп США: ограничение присутствия россии в Черном море - серьезное изменение стратегического позиционирования в регионе

В США - стрельба на праздновании победы в Супербоуле: есть погибший и раненые

Один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы во время празднования победы команды "Канзас-Сити Чифс" на Суперкубке возле Юнион-Стейшн, где собрались болельщики.

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В США - стрельба на праздновании победы в Супербоуле: есть погибший и раненые