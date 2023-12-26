ФБР расследует дело Трампа в связи с угрозами в адрес судей в Колорадо
ФБР расследует угрозы в адрес судей Верховного суда Колорадо после того, как они дисквалифицировали Трампа на выборах 2024 года. Угрозы поступили после решения суда, который сослался на 14-ю поправку.
Из-за ночной атаки ВСУ на порт в Феодосии эвакуированы более 350 человек - розМИ
Более 350 человек эвакуированы после авиаудара по порту Феодосии.
Испания отправит в Словакию военных, танки Leopard и вертолеты для защиты восточного фланга НАТО - СМИ
Испания отправит 600 военнослужащих, танки Leopard и вертолеты в Словакию в январе 2024 года для усиления восточного фланга НАТО.
Член ВСП заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно
Член ВСП Елена Ковбий заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно.
"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше
Новое предприятие "Государственный оператор тыла" имеет целью повысить прозрачность закупок для военных, пообещав искоренить коррупцию и привлечь местных производителей.
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
Экономист Игорь Гарбарук отмечает стабильность национальной валюты и контролируемую инфляцию как положительные моменты.
Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 84 раза населенные пункты Запорожской области, повреждены дома
Российские войска 84 раза обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области, повредив три дома; о пострадавших среди гражданского населения не сообщается.
Партизаны нашли военную базу оккупантов в Горловке Донецкой области
Украинские и крымскотатарские партизаны обнаружили российскую военную базу в Горловке Донецкой области.
Враг вечером нанес удар по Никопольщине, обошлось без пострадавших
Российские войска обстреляли Никопольщину из артиллерии, о жертвах не сообщается; в других районах Днепропетровщины было спокойно.
россияне за сутки обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины: есть пострадавший и повреждения
Российские войска обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины; один мирный житель получил ранения, повреждено имущество.