ФБР расследует дело Трампа в связи с угрозами в адрес судей в Колорадо

Федеральное бюро расследований утверждает, что сотрудничает с правоохранительными органами Колорадо после угроз в адрес судей Верховного суда штата, которые на прошлой неделе приняли решение о дисквалификации Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Об этом пишет УНН с ссылкой на CNN.

Детали

Рассказывается, что имена четырех судей Верховного суда Колорадо, которые приняли решение о дисквалификации Трампа с голосования, часто появлялись в "зажигательных" публикациях на различных форумах с призывами раскрыть личные данные судей. Об этом свидетельствует анализ онлайн-чата, подготовленный исследовательской организацией для правоохранительных органов США, который появился в распоряжении CNN.

Также издание пишет, что представители государственных и местных правоохранительных органов и неправительственных исследовательских групп отслеживали риторику на экстремистских онлайн-форумах, чтобы выявить признаки, которые могут превратиться в ощутимые угрозы государственным служащим.

ФБР знает о ситуации и сотрудничает с местными правоохранительными органами. (...) Мы будем активно расследовать любые угрозы или применение насилия, совершенные кем-то, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от мотивации - сказала офицер по связям с общественностью ФБР Викки Мигоя.

Важно отметить, что пока анализ не выявил конкретных угроз для судей, но согласно заключению, пока "остается риск насилия в одиночку или небольшой группы или других незаконных действий в ответ на решение".

Указывается, что сообщения повторяли модель онлайн-активности, которая наблюдалась после предыдущих федеральных обвинений против Трампа. Их распознают как расплывчатые призывы к гражданской войне и тревожно насильственные высказывания, но мало похожи на конкретные планы действий.

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Контекст

В беспрецедентном решении на прошлой неделе Верховный суд Колорадо постановил 4-3, что Трамп не является приемлемым кандидатом в президенты из-за "запрета повстанцев" 14-й поправки к Конституции США, и поэтому не может быть присутствовать в бюллетенях штата, когда избиратели собираются на запланированные первичные выборы Республиканской партии.

Решение будет отложено до 4 января в ожидании обращения Трампа в Верховный суд США, который надеется решить этот вопрос.

Сам Трамп, как сообщает издание, словесно атаковал некоторых своих оппонентов в зале суда в отдельном деле, поэтому экс-президенту было запрещено говорить о свидетелях, а также о прокурорах, сотрудниках суда и членах их семей.

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Ранее в этом месяце CNN сообщила о всплеске угроз, направленных на государственных служащих в этом году, включая недавние угрозы, нацеленные на некоторых представителей Республиканской партии. Некоторые из них связаны с попыткой назначения ультраправого конгрессмена Джима Джордана на пост спикера Палаты представителей, другие - вокруг обвинений Трампа; также есть еще одна, направленная на члена Конгресса Ильхану Омар, которая известна критическим отношением к политике Израиля по отношению к палестинцам, после начала войны между боевиками ХАМАС и Израилем.

Напомним,

Верховный суд Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп должен быть лишен права занимать пост президента и исключен из избирательного бюллетеня штата на предстоящих будущих президентских выборах из-за его роли в подстрекательстве к насилию против правительства США в 2021 году.

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