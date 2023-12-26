Минобороны Британии: первые украинские пилоты прошли в британских ВВС базовую подготовку к полетам на F-16
Первая группа украинских пилотов прошли в Великобритании базовую подготовку к полетам на F-16.
В минобороны рф признали повреждение корабля "Новочеркасск" в Феодосии
Российский десантный корабль "Новочеркасск" был поврежден в Феодосии украинскими ракетами.
Оккупанты за сутки ранили еще двух гражданских в Авдеевке
Двое мирных жителей Авдеевки (Донецкая область) получили ранения в результате российских обстрелов, сообщил Игорь Мороз.
В результате вражеской атаки на Николаевщине повреждены складские здания
На Николаевщине были сбиты четыре беспилотника, но один из них попал в склад; о жертвах не сообщается.
В Хмельницкой области ночью обезвредили вражеский "шахед" - ОВА
Противовоздушная оборона Украины обезвредила беспилотник "шахед" в Хмельницкой области.
Вражеская атака "шахедов" на юг: есть попадания в Одесской и Николаевской областях
Одесская и Николаевская области на юге Украины подверглись нападению вражеских "шахедов", которые ударили по инфраструктуре и промышленным объектам, но не повлекли жертв.
По Херсонской области россияне выпустили 391 снаряд, попали по критической инфраструктуре - ОВА
Российские войска 74 раза обстреляли Херсонскую область, ранив одного человека.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 355 тысячам
По данным Генерального штаба Украины, с момента вторжения в Украину российские войска потеряли около 354 960 человек личного состава и разнообразную технику, включая 5 899 танков и 23 корабля и катера.
В небе над Украиной ночью уничтожено 13 из 19 "шахедов"
Силы обороны Украины уничтожили 13 российских беспилотников и нанесли удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск".
В Грузии стали больше пить пива: до 45 литров на человека в год
Ожидается, что в 2023 году потребление пива в Грузии достигнет 133 миллионов литров, причем 92% будет произведено на местном уровне.