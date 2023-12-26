Минобороны Британии: первые украинские пилоты прошли в британских ВВС базовую подготовку к полетам на F-16

Первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании перед обучением управлению истребителями F-16 в Дании, сообщили во вторник в Минобороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

"Первая группа украинских пилотов, которые прошли подготовку в Королевских ВВС, сейчас учатся управлять истребителями F-16 в Дании, пройдя базовую программу обучения в Великобритании", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Отмечается, что ВВС Великобритании начали проводить тренировки пилотирования и английского языка в августе. Группа была сформирована из шести опытных украинских летчиков, еще десять украинских пилотов-стажеров приняли участие в языковой подготовке и остались в Великобритании, сообщили в Минобороны Великобритании.

Программа, как указано, призвана дать пилотам-стажерам навыки, необходимые для перехода к следующему этапу подготовки на истребителях в странах-партнерах, и приблизить будущих украинских пилотов к стандартному подходу НАТО к полетам.

Пилоты, проходящие базовую программу летной подготовки, как сообщается, проводят практические занятия на самолетах Grob Tutor с опытными инструкторами британских ВВС.

Кроме подготовки пилотов, десятки украинских авиатехников также проходят обучение по английскому языку, ориентированному на инженерное дело, отметили в МО Великобритании.

Как сообщается, "после окончания обучения в ВВС Великобритании пилоты пройдут обучение в другой европейской стране по программе повышения летной подготовки. Это подготовит их к тренировкам на самолетах F-16 Fighting Falcon под наблюдением Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов, которые возглавляют коалицию возможностей ВВС".

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