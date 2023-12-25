Игнат прокомментировал возможность получения F-16 до конца года
Украина получит истребители F-16 после подготовки инфраструктуры и обучения пилотов.
В ДТП под Черновцами погиб мужчина, еще пять человек травмированы, среди них двое детей
Мужчина погиб и пятеро пострадали, в том числе двое детей, в автокатастрофе под Черновцами из-за нарушения правил дорожного движения.
Арестован второй подозреваемый в связи с кражей художественной работы Бэнкси
В Лондоне было осуществлено два ареста за кражу и повреждение картины Бэнкси, на которой изображены дроны и знака остановки движения.
Трансплантации будут финансироваться через программу медицинских гарантий - Минздрав
Правительство утвердило Программу медицинских гарантий на следующий год. Что изменится для системы трансплантации и как будут оплачиваться услуги
Судоходные компании Японии приостанавливают транспортировку товаров через Красное море
Крупнейшие судоходные компании Японии меняют маршруты грузовых судов и будут направлять их по маршрутам вокруг Южной Африки, чтобы избежать нападений хуситов в Красном море. Это приводит к увеличению расходов на морские перевозки.
Заблудился в Рождественскую ночь: на Закарпатье спасатели отыскали туриста
Потерянного туриста на Закарпатье нашли спасатели накануне Рождества после обращения за помощью; его благополучно вернули к месту временного проживания.
В Украине определили лучших спортсменов декабря
Котовский и Мирзоев были названы НОК лучшими спортсменами Украины в декабре за достижения в лыжной акробатике и тхэквондо соответственно.
Фундамент для дальнейших обсуждений: Азербайджан передал Армении наработки по мирному договору
Азербайджан передал Армении пакет предложений по мирному договору, над которым азербайджанские дипломаты работали в течение месяца.
Мужчину в Полтавской области насмерть придавило грузовиком ЗИЛ
В Полтавской области во время ремонтных работ насмерть придавило упавшим грузовиком ЗИЛ мужчину; полиция проводит расследование.
Под Полтавой мужчина упал с дерева и скончался: полиция начала расследование
На Полтавщине после падения с дерева погиб мужчина; полиция расследует несчастный случай со смертельным исходом.