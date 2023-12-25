Игнат прокомментировал возможность получения F-16 до конца года

Передача истребителей F-16 Украине будет происходить только после подготовки инфраструктуры, обучения летчиков и инженерно-авиационного состава, несмотря на готовность к передаче первой партии самолетов. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

В Институте изучения войны (ISW) сообщали, что Украина якобы может получить первую партию F-16 уже до конца этого года.

На вопрос, действительно ли Украина может получить первую партию F-16 до конца года, Игнат ответил: "Я редко использую западных аналитиков как источник информации, потому что они иногда дают очень сомнительные вещи. Состоялся телефонный разговор руководителей государств: Украины и Нидерландов, где было объявлено, что первая партия может быть доставлена, оно есть в готовности, процесс продолжается. Какой смысл доставлять самолеты сюда, чтобы они здесь стояли под прицелом врага? Надо дождаться, чтобы все на 100% было готово: инфраструктура, летчики, которые сейчас проходят обучение с инструкторами, а также инженерно-авиационный состав. Это одно из основного, что нужно для того, чтобы завершить процесс подготовки, и вообще всего".

По его словам, авиационное вооружение, применяемое F-16, требует особых умений и знаний. Их на тренировках получают инженеры.

"Инженеры будут не только обслуживать самолеты, но и заниматься вооружением. Мы же самолет берем, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Авиационное вооружение требует тоже соответствующих знаний, для того, чтобы настраивать и наносить им удары", - отметил Игнат.

Игнат прокомментировал фантазии россиян о "сбитых" F-16 в Украине

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что правительство Нидерландов приняло решение начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину.

Юрий Игнат отмечал, что западные партнеры должны передать Украине ряд самолетов F-16. Однако перед использованием, их нужно будет модернизировать, чтобы они составляли достойную конкуренцию авиации рф.