Игнат прокомментировал фантазии россиян о "сбитых" F-16 в Украине
Киев • УНН
Российские пропагандисты ложно заявляют о сбитых в Украине F-16, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал.
Российские пропагандисты фантазируют, что их военные якобы уже сбивают истребители F-16 в Украине. Однако Украина еще даже не получила их. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.
Детали
На ироничный вопрос телеведущего, почему россияне "уменьшают" наши потери самолетов F-16, почему они сообщают в своих пабликах, что сбили только четыре самолета, почему не 20, Игнат ответил: "Я думаю, что к концу дня будет больше (сообщений о "сбитых" F-16 - ред.) и к концу года они завершат "этот тяжелый год", пожалуй, по меньшей мере двумя эскадрильями".
Он отметил, что о F-16 уже вообще мемы ходят.
"Их сообщения радуют. За день по пять украинских самолетов уничтожаются в их сводках генерального штаба. О F-16 уже вообще мемы ходят, что они уже и их нашли в Украине. Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: ну, так все же, офф-рекорд, скажите, есть они (в Украине - ред.)? Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", - сказал Игнат.
На вопрос, есть ли уже стопроцентная готовность пилотов и обслуживающего технического персонала, Игнат ответил: "Давайте не будем преувеличивать, как это делает враг, о готовности. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть. Они озвучили, что готовы, что в процессе".
Игнат напомнил, что кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры.
"Заявили наши партнеры о том, что готовы передать", - отметил он.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что правительство Нидерландов приняло решение начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину.
Юрий Игнат отмечал, что западные партнеры должны передать Украине ряд самолетов F-16. Однако перед использованием, их нужно будет модернизировать.
Игнат прокомментировал фантазии россиян о "сбитых" F-16 в Украине
Российские пропагандисты ложно заявляют о сбитых в Украине F-16, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал.
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