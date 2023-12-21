Трамп призывает Верховный суд США не вмешиваться в спор об иммунитете

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд США отклонить запрос федеральных прокуроров о немедленном пересмотре его заявления о том, что он не может быть привлечен к ответственности за попытку отменить свое поражение на выборах 2020 года. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Reuters.

Детали

В ответ на запрос специального прокурора Джека Смита в высший американский суд как можно быстрее вмешаться для решения затронутого вопроса иммунитета, Дональд Трамп направил обращение. Он призывает судей не "спешить решать вопрос безрассудно", поскольку вопрос иммунитета следует "решать осторожно и сознательно, а не молниеносно".

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Как уже предполагают в СМИ, цель обращения связана с попыткой оттянуть процесс как можно дольше, а в идеале - до 2025 года.

Справка

Прокуроры обвинили Дональда Трампа, который сейчас является лидером республиканской номинации на президентских выборах 2024 года, в попытке препятствовать работе Конгресса и обманывать правительство США с помощью схем, направленных на то, чтобы отменить победу президента-демократа Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года.

Напомним,

Верховный суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп должен быть дисквалифицирован из-за его вероятной роли в подстрекательстве к насилию в 2021 году, приостановив действие решения до января 2024 года для подачи апелляции.

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