Турецкий телеканал TGRT Haber уволил ведущую, которая появилась в эфире с чашкой Starbucks

В Турции уволили ведущую новостей канала TGRT Мельтем Гюнай и режиссера эфира новостей из-за того, что на столе, во время трансляции новостей в прямом эфире находилась чашка Starbucks. Об этом сообщает пресс-служба TGRT, передает УНН.

Детали

Картонная чашка Starbucks, которую ведущая TGRT News Мельтем Гюнай поставила на свой стол в прямом эфире, нарушает принятое руководством решение о корпоративных правилах телекомпании. Канал описал то, что произошло, как "непрямую коммерческую рекламу для компании". Но есть другая причина: в Турции Starbucks уже некоторое время имеет произраильские ассоциации. В последние месяцы в Турции произошли многочисленные пропалестинские протесты из-за войны Израиля и боевиков террористического формирования ХАМАС.

Ведущий новостей и режиссер, которые действовали вопреки этому принципу, были уволены по уважительной причине. В нашем учреждении есть понимание, которое знает чувствительность турецкого народа в отношении Газы. (...) Мы не одобряем этот поступок ведущего и режиссера, с которыми расторгли трудовые договоры, и решительно его осуждаем. Поэтому с ними расторгли трудовые договоры. Отныне наше учреждение будет продолжать поддерживать жителей Газы и Турции и защищать их интересы до конца - сообщил канал TGRT Haber TV.

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Контекст

Восприятие произраильской позиции Starbucks возникло в результате судебного спора между сетью и профсоюзом, организующим ее работников. Вскоре после начала конфликта между ХАМАС и Израилем последний, который официально называется Starbucks Workers United, написала "Солидарность с Палестиной!" в сети X.

В ответ Starbucks подал в суд на организацию за нарушение прав на торговую марку, утверждая, что пост разозлил клиентов и нанес ущерб ее репутации. Профсоюз "Объединенные рабочие" подал встречный иск, утверждая, что Starbucks клеветнически обвинил профсоюз в том, что он поддерживает терроризм и насилие.

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Юридическое противостояние вызвало особенно сильную реакция была в Турции: национальная железнодорожная компания TCDD обвинила сеть в так называемых "нападениях" на своих про-палестинских рабочих в США. Впоследствии партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана AKP организовала сидячие протесты в местах расположения сети.

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